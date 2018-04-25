اعلنت شاومي عن الهاتف Mi 6X اليوم رسمياً، الهاتف سوف يأتي بابعاد شاشة 18:9 وشاشة LCD بدقة 2160 × 1080 والمعالج سيكون سنابدراجون 660، الكاميرا الخلفية ستكون كاميرا مزدوجة خلفية بمستشعر 20 ميجابكسل وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل أيضاً مع فلاش.
مستشعر البصمة في الخلف مع منفد USB-C ولن يكون هناك 3.5 ملي للسماعات، سُمك الجهاز 7.3mm والوزن 166 جرام.
يأتي بألوان أسود، أحمر، أزرق، ذهبي و وردي والسعر سيبدأ من 250 دولار.
حتى الأن الهاتف سيطرح في الصين لكن من المتوقع أن يأخذ الهاتف اسم Mi A2 ويتم بيعه في الأسواق الأخرى مثل ما حدث من قبل في هاتف Mi 5X والذي Mi A1 أول هاتف من شاومي يعمل نظام أندرويد الخام والذي حقق نجاحاً كبيراً.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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