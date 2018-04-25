اعلنت شاومي عن الهاتف Mi 6X اليوم رسمياً، الهاتف سوف يأتي بابعاد شاشة 18:9 وشاشة LCD بدقة 2160 × 1080 والمعالج سيكون سنابدراجون 660، الكاميرا الخلفية ستكون كاميرا مزدوجة خلفية بمستشعر 20 ميجابكسل وكاميرا أمامية 20 ميجابكسل أيضاً مع فلاش.

مستشعر البصمة في الخلف مع منفد USB-C ولن يكون هناك 3.5 ملي للسماعات، سُمك الجهاز 7.3mm والوزن 166 جرام.

يأتي بألوان أسود، أحمر، أزرق، ذهبي و وردي والسعر سيبدأ من 250 دولار.

حتى الأن الهاتف سيطرح في الصين لكن من المتوقع أن يأخذ الهاتف اسم Mi A2 ويتم بيعه في الأسواق الأخرى مثل ما حدث من قبل في هاتف Mi 5X والذي Mi A1 أول هاتف من شاومي يعمل نظام أندرويد الخام والذي حقق نجاحاً كبيراً.