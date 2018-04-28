ظهر رمز تعبيري بعنوان "الموت لأمريكا" فى تطبيق إيراني منافس لتطبيق المراسلة الفورية "واتسآب".
وتعمل إيران على الترويج لتطبيق المراسلة الجديد والمحلي، الذي تديره الدولة، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.
ويصور الرمز الجديد المروع امرأة محجبة تحمل لافتة بعنوان "الموت لأمريكا"، كما يتضمن التطبيق الذي يحمل اسم "سروش ماسنجر" (Soroush Messenge) لافتات الموت لاسرائيل والماسونيين.
يوفر التطبيق، الذي يأتي بمباركة المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، ميزات مشابهة لتطبيق واتسآب.
ووفقا لموقعه الإلكتروني، فإن التطبيق متاح حاليا للأجهزة التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد، ويمكن تحميله من متجر التطبيقات "غوغل بلاي".
وبحسب الصحيفة، فإن المثير للدهشة، هو توفر التطبيق باللغة الإنجليزية، مما يجعل من السهل نسبيا العثور على الرموز التعبيرية المسيئة.
يذكر أن تطبيق "تليغرام" هو التطبيق المنافس الرئيسي لهذا التطبيق المثير للجدل، إذ يستخدم حوالي 50 مليون إيراني "تليغرام" بسبب امتيازات الأمن والخصوصية القوية الذي يوفرها.
وتقول إحدى النكات المتداولة حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي إن إشعارات رسائل التطبيق تدل على أن ضابط مخابرات يعترضون الرسائل، وفقا لشبكة BBC البريطانية.
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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