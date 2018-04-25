تطور شركة "فيس بوك" مكبر صوت ذكي لإطلاقه في أكتوبر المقبل، وهذا من أجل منافسة شركتي أمازون وأبل، فأجهزتهم "Echo و HomePod"، تعمل على مساعدة المستخدمين في التحكم بأجهزة منزلهم عن طريق الأوامر الصوتية.
كما تخطط "فيس بوك" للبدء في إنتاج كميات كبيرة من مكبرات الصوت الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في يونيو، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن الشبكة الاجتماعية العملاقة تتبع جدول زمني محدد خاص بالأجهزة.
ورغبت "فيس بوك" في الكشف عن مساعدها الشخصي المنزلي خلال الربع المقبل، ولكن أزمة "كامبردج أناليتيكا" دفعتها لتأجيل تلك الخطوة، خوفا من تأثيرها على المبيعات.
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تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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