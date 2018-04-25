تطور شركة "فيس بوك" مكبر صوت ذكي لإطلاقه في أكتوبر المقبل، وهذا من أجل منافسة شركتي أمازون وأبل، فأجهزتهم "Echo و HomePod"، تعمل على مساعدة المستخدمين في التحكم بأجهزة منزلهم عن طريق الأوامر الصوتية.

كما تخطط "فيس بوك" للبدء في إنتاج كميات كبيرة من مكبرات الصوت الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في يونيو، وإذا كان هذا صحيحًا، فهذا يعني أن الشبكة الاجتماعية العملاقة تتبع جدول زمني محدد خاص بالأجهزة.

ورغبت "فيس بوك" في الكشف عن مساعدها الشخصي المنزلي خلال الربع المقبل، ولكن أزمة "كامبردج أناليتيكا" دفعتها لتأجيل تلك الخطوة، خوفا من تأثيرها على المبيعات.