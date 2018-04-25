عينت شركة أبل نائب الرئيس السابق لشركة سامسونج ليقود أعمالها فى كوريا الجنوبية، موطن أكبر منافس لها و هى شركة سامسونج. حيث غادر نائب رئيس شركة سامسونج السابق براندون يون منصبه لينضم إلى شركة آبل فرع كوريا الجنوبية هذا الشهر، حسب ما كشفه موقع LinkedIn.
الجدير بالذكر ان براندون يون كان مسؤولاً عن الاستراتيجيات الرقمية فى سامسونج، كما تقول صفحته على LinkedIn، و من المقرر إنه سيتولى منصب المدير العام فى شركة أبل و ذلك حسب ما جاء فى بلومبرج.
و يعتبر براندون يون وهو أيضاً مخضرم فى شركة مايكروسوفت حيث أنه لديه خبرة تزيد عن عقد من الزمان، و بذالك يكون بدأ عمله فى شركة آبل فى كوريا الجنوبية، و التى افتتحت أول متجر لها فى البلاد فى يناير.
وتكافح الشركة لتحقيق مبيعات أكثر حيث أن أجهزة أبل تشكل حوالى 17 فى المئة من حصة السوق، مقارنة مع سامسونج التى تمثل أكثر من 50 فى المئة من حصة السوق.
رفضت سامسونج التعليق بشأن عمل براندون يون فى شركة أبل. ولم ترد آبل على طلب CNET بالتعليق.
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