أكدت شركة فيسبوك في مؤتمرها للمطورين بالأمس أنها ستضيف ميزة مكالمات الفيديو الجماعيةو الملصقات أيضاً ليصبح واتساب متكاملاً من ناحية أدوات التعبير.

بالطبع إطلاق مكالمات الفيديو الجماعية سيجعل واتساب منافس أقوى لخدمات قوية في هذا المجال مثل سكايب. ولا نعرف عدد المستخدمين الأقصى الذي تسمح به واتساب في المكالمة ولا إن كانت ستدعم جودة عالية وما هو المستوى الفني للخدمة ومعدل استهلاكها من البيانات والإنقطاعات التي قد تصاحبها، لكن يمكن القول أن الشركة لم تنتظر كل هذه المدة إلا لأنها كانت تختبرها وتهيئ البنية التحتية المناسبة لإطلاقها.

وتلقى ميزة مكالمات الفيديو الفردية في واتساب رواج كبير حيث تم استخدامها لأكثر من ملياري دقيقة اتصال حتى الآن.

لا نعرف متى بالضبط ستوفر فيس بوك هذه الميزة في واتساب لكنها قالت قريباً جداً، ومن المنطقي أن تتوفر أولاً بنسخة تجريبية في التطبيق وبعدها تتوسع للنسخة النهائية.

من المهم أن توفر فيس بوك إعدادات خاصة بتجنب الإتصالات المزعجة خاصة في المجموعات الكبيرة بحيث يمكنك اختيار منع إجراء مكالمات فيديو جماعية معك في أي مجموعة تريدها.