أنهى معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1439 هجريا لمدينة القاهرة، أعدّها معمل أبحاث الشمس طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها فريق مُتخصّص مِن أساتذة المعهد.
وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدّها معهد الفلك وفقا للإمساكية التي تمّ إعدادها، أنّ أول أيام شهر رمضان فلكيا الخميس 17 مايو/ أيَّار وعدة الشهر 29 يوما ليكون آخر أيام شهر رمضان الخميس 14 يونيو/ حُزيران.
وأكدت الحسابات الفلكية طبقا للإمساكية على أنّ أطول أيام رمضان من حيث عدد ساعات الصيام يكون يومي الأربعاء والخميس 13و14 يونيو/ حُزيران الموافقين 28 و29 رمضان بإجمالي عدد ساعات صيام 16 ساعة صوم و10 دقائق، بينما أقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام هو يوم 17 مايو/ أيَّار الموافق أول أيام شهر رمضان بعدد ساعات صيام 15 ساعة و42 دقيقة.
وأوضحت الإمساكية أنّ أوّل أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو/ حُزيران وصلاته تكون في الساعة الخامسة وثمانية عشرة دقيقة صباحا في مدينة القاهرة.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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