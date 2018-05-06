أنهى معمل أبحاث الشمس في المعهد القومي للبحوث الفلكية إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1439 هجريا لمدينة القاهرة، أعدّها معمل أبحاث الشمس طبقا للحسابات الفلكية التي أجراها فريق مُتخصّص مِن أساتذة المعهد.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدّها معهد الفلك وفقا للإمساكية التي تمّ إعدادها، أنّ أول أيام شهر رمضان فلكيا الخميس 17 مايو/ أيَّار وعدة الشهر 29 يوما ليكون آخر أيام شهر رمضان الخميس 14 يونيو/ حُزيران.

وأكدت الحسابات الفلكية طبقا للإمساكية على أنّ أطول أيام رمضان من حيث عدد ساعات الصيام يكون يومي الأربعاء والخميس 13و14 يونيو/ حُزيران الموافقين 28 و29 رمضان بإجمالي عدد ساعات صيام 16 ساعة صوم و10 دقائق، بينما أقصر أيام شهر رمضان من حيث عدد ساعات الصيام هو يوم 17 مايو/ أيَّار الموافق أول أيام شهر رمضان بعدد ساعات صيام 15 ساعة و42 دقيقة.

وأوضحت الإمساكية أنّ أوّل أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 15 يونيو/ حُزيران وصلاته تكون في الساعة الخامسة وثمانية عشرة دقيقة صباحا في مدينة القاهرة.​