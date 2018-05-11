غوغل تتيح تشغيل تطبيقات وألعاب الأندرويد بدون تنزيلها

قبل عامين كشفت جوجل عن ميزة التطبيقات الفورية التي تتيح الدخول إلى التطبيقات من متجر جوجل بلاي بدون الحاجة لتنزيلها ومن ثم تنصيبها، وفي العام الماضي وفرت حزمة تطوير التطبيقات لبعض المطورين للبدء بتجربتها، أما اليوم فهي متاحة لكافة المطورين.
ويعني هذا أن أي جهاز أندرويد يعمل بنسخة لولي بوب 5.0 فأعلى يمكنه الآن البدء بتشغيل وتجربة واستخدام التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي بدون الحاجة لتنزيلها وتنصيبها.
بالطبع يحتاج الأمر إلى أن يقوم المطور بدعم هذه الميزة في تطبيقه والآن أصبح ذلك ممكنًا لكافة المطورين.
الفكرة من الميزة ليس الاستغناء عن التنزيل والتنصيب، إنما التسهيل على من يود تجربة التطبيق أو اللعبة ولو أعجبه وينوي استخدامه بشكل دائم يمكنه تنزيله وتنصيبه بشكل اعتيادي.
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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