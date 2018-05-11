غوغل تتيح تشغيل تطبيقات وألعاب الأندرويد بدون تنزيلها

قبل عامين كشفت جوجل عن ميزة التطبيقات الفورية التي تتيح الدخول إلى التطبيقات من متجر جوجل بلاي بدون الحاجة لتنزيلها ومن ثم تنصيبها، وفي العام الماضي وفرت حزمة تطوير التطبيقات لبعض المطورين للبدء بتجربتها، أما اليوم فهي متاحة لكافة المطورين.

ويعني هذا أن أي جهاز أندرويد يعمل بنسخة لولي بوب 5.0 فأعلى يمكنه الآن البدء بتشغيل وتجربة واستخدام التطبيقات والألعاب من متجر جوجل بلاي بدون الحاجة لتنزيلها وتنصيبها.

بالطبع يحتاج الأمر إلى أن يقوم المطور بدعم هذه الميزة في تطبيقه والآن أصبح ذلك ممكنًا لكافة المطورين.

الفكرة من الميزة ليس الاستغناء عن التنزيل والتنصيب، إنما التسهيل على من يود تجربة التطبيق أو اللعبة ولو أعجبه وينوي استخدامه بشكل دائم يمكنه تنزيله وتنصيبه بشكل اعتيادي.