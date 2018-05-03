بعد مرور أسبوعين من الإصدار التجريبي الثاني من iOS 11.4 للمطورين، أصدرت شركة أبل الإصدار التجريبي الثالث من إصدار iOS 11.4 والذي يتضمن ميزات متعددة مثل AirPlay 2 وMessages على iCloud، كما ان هناك أيضًا خلفيات جديدة لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

الجديد في إصدار iOS 11.4:

الإصدار التجريبي الأول:

- عودة رسائل iCloud بعد تضمينها للاختبار في الإصدار التجريبي ل iOS 11.3.

- عودة AirPlay 2 عند استخدامه مع tvOS 11.4.

- عودة دعم ستريو HomePod إلى الإصدار التجريبي.

الإصدار التجريبي الثاني:

- إزالة اقتران ستيريو HomePod من الإصدار التجريبي الثاني.

- يتضمن خلفيات للنسخة ذات اللون الأحمر من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.

والآن يتوفر الإصدار التجريبي الثالث الجديد من إصدار 11.4 لنظام تشغيل iOS.