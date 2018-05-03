بعد مرور أسبوعين من الإصدار التجريبي الثاني من iOS 11.4 للمطورين، أصدرت شركة أبل الإصدار التجريبي الثالث من إصدار iOS 11.4 والذي يتضمن ميزات متعددة مثل AirPlay 2 وMessages على iCloud، كما ان هناك أيضًا خلفيات جديدة لهواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.
الجديد في إصدار iOS 11.4:
الإصدار التجريبي الأول:
- عودة رسائل iCloud بعد تضمينها للاختبار في الإصدار التجريبي ل iOS 11.3.
- عودة AirPlay 2 عند استخدامه مع tvOS 11.4.
- عودة دعم ستريو HomePod إلى الإصدار التجريبي.
الإصدار التجريبي الثاني:
- إزالة اقتران ستيريو HomePod من الإصدار التجريبي الثاني.
- يتضمن خلفيات للنسخة ذات اللون الأحمر من هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس.
والآن يتوفر الإصدار التجريبي الثالث الجديد من إصدار 11.4 لنظام تشغيل iOS.
GMT 12:35 2018 الخميس ,03 أيار / مايوشركة "كامبريدج أناليتيكا" تُغلِق أبوابها بشكل تام بعد فضيحة فيسبوك
GMT 12:29 2018 الخميس ,03 أيار / مايوشركة "Corsair" تتجهز لدخولها في عالم الشاشات بعد نجاحها الكبير
GMT 12:21 2018 الخميس ,03 أيار / مايو"هونر" تغزو السوق المصري بـ 4 هواتف ذكية
GMT 23:55 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوناسا تخطط لإحضار عينات من سطح المريخ لدراستها على الأرض
GMT 21:57 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوفيس بوك يتيح للمستخدمين تحويل صورهم العادية إلى 3D
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
أرسل تعليقك