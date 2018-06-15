واتساب تتخطى تويتر وفيسبوك في متابعة الأخبار

كشف مسح لمعهد رويترز لدراسة الصحافة عن تراجع الفيسبوك لحساب تقدم لواتساب في متابعة الأخبار.

مسح معهد رويترز أكدّ أنّ استخدام شبكات التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك لمتابعة الاخبار بدأ في التراجع في الولايات المتحدة الاميركية مع تحوّل كثير من الشبان الى تطبيقات التراسل مثل واتساب المملوك لفيسبوك لمناقشة الاحداث.

ووجد المسح الذي أجري على ٧٤ألف شخص في ٣٧دولة أنّ استخدام فيسبوك وهي الأكبر في العالم انخفض٩٪مقارنة مع العام ٢٠١٧ في الولايات المتحدة، وتراجع ٢٠٪ من الشبان الأقل عمرا.

وانقلبت الأذواق في التعامل مع الانترنت بشكل تبدلّت معها طريقة تناول الناس الأخبار والطريقة التي تجني بها شركات الاعلام المال.

ولكن، لا يزال كثير من المستخدمين يلجأون الى فيسبوك وتويتر لمعرفة الأخبار في حين تتم مناقشتها عبر تطبيقات التراسل مثل واتساب الذي تفوق على تويتر في متابعة الأخبار في عدد من الدول.