دبي تفعل نظامًا جويًا مضادًا للطائرات بدون طيار

قررت هيئة دبي للطيران المدني "DCAA" تطبيق نظام جوي دفاعي يسمى "Skytrax"، معني بمراقبة الطائرات بدون طيار المسجلة محليا، لمنع أي عمليات اختراق غير قانونية لأجواء المطار، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
ويعمل نظام "Skytrax" عن طريق تثبيت جهاز تعقب على كل طائرة مرخّصة للطيران في دبي.
وتقوم هيئة دبي للطيران المدني بتعقب الطائرات بدون طيار على مدار 24 ساعة يوميا، وفي حال اقتربت من مناطق حظر الطيران مثل مطار دبي الدولي، يرسل النظام تنبيهات نصية إلى مسؤولي الهيئة وكذلك إلى مشغل الطائرة، لتحذيرهم بضرورة التغيير الفوري للمسار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إكبونينت لخدمات التكنولوجيا"، التي تساهم في تطوير نظام المراقبة الجوي، أسام خان، إن دبي في مقدمة المدن التي تستخدم هذه التكنولوجيا حول العالم.
يذكر أن العام 2017، شهد مرور 87 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، ما يجعله أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم. لذلك، قد يؤدي وجود أي خلل في العمليات إلى عواقب وخيمة، وفي حال إغلاق المطار قد تصل الخسائر إلى مليون دولار في الدقيقة الواحدة.
وفي الآونة الأخيرة، أصبحت الطائرات دون طيار بمثابة مصدر للمتاعب، ففي العام 2016، أدى اقتحام طائرات دون طيار للمجال الجوي للمطار إلى ثلاث حالات إغلاق، استمرت إحداها لمدة تسعين دقيقة.
GMT 09:28 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيو"غوغل" تستطيع التنبؤ بموعد وفاتك
GMT 09:19 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوخدمة مميزة في آيفون تنقذ حياة الكثيرين
GMT 00:09 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوأوبو تطلق هاتفها الجديد "Find X" بشاشة كاملة وكاميرا متحركة
GMT 00:04 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيومايكروسوفت تطلق محرر للصور الرمزية لمستخدمي Xbox Insiders
GMT 00:02 2018 الأربعاء ,20 حزيران / يونيوجوجل تطلق تطبيق "بودكاست" على أندرويد
ظهرت الممثلة الأميركية، جيسيكا تشاستين، بإطلالة أنيقة ومذهلة، وهي في طريقها إلى حدث إطلاق مجموعة مجوهرات جديدة لدار "بياجيه" الفاخرة، في قصر D'iena في باريس، في فرنسا، إلى جانب عدد من نجوم ونجمات السينما. وجذبت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا، الأنظار إليها، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأزرق من الدانتيل، يتيمز بأكمام قصيرة وفضفاضة. وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة بشكل رائع مع أحمر الشفاة الخمري، والكحل الأسود. وكانت جيسيكا وجه بارز للعلامة الأميركية رالف لورين منذ إطلاق مجموعتها الجديدة في يوليو/تموز 2017، والتي أشارت إلى أن هذا الفستان يتناسب تماما مع تفضيلاتها بالكامل. وتستخدم النجمة العالمية عملها مع العلامة التجارية لدعم حملة Lead Like A Woman لتشجيع المحادثات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين بين الرجال والنساء. وفي حديثها مع مجلة "PeopleStyle" قالت: "أنا متحمسة للعمل من أجل
أرسل تعليقك