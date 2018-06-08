gameloft تستعد لإطلاق asphalt 9 على أندرويد وios

تستعد شركة Gameloft لإطلاق الإصدار التاسع من لعبة Asphalt 9 للسيارات على متجرى أندرويد وiOS خلال هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.
ومن المنتظر أن يوفر هذا الإصدار الكثير من السيارات الجديدة والرسومات الواقعية، إضافة إلى المزيد من العناصر التى تحتاج إلى الشراء داخل اللعبة، فيما تقول الشركة إنها وفرت الرسومات هذه المرة بتقنية HDR مع أبعاد أكثر واقعية، وستكون لديها الميكانيكا المثيرة، جنبا إلى جنب مع نظام التحكم الجديد "Touchdrive".
وكانت اللعبة قد تم إدراجها بالفعل في متجر أندرويد قبل أسابيع في الفلبين، إلا أن الإصدار العالمي سيكون متاحا للجميع هذا الشهر، وعلى ما يبدو سيسبقه ذلك عرض تجريبي للعبة، ومن المنتظر أن تتراوح عملية الشراء داخل اللعبة بين 0.99 إلى 99.99 دولار.
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تجذب النجمة العالمية ريهانا، الأنظار، لإطلالاتها المميزة واختياراتها للأزياء العصرية المذهلة، لتظهر من جديد بإطلالة ملفتة في حي "سوهو" في مدينة نيويورك الأميركية، الأربعاء، في متجر "ستانس سوكس." ارتدت المغنية البالغة من العمر 30 عامًا، فستانًا قصيرًا من الستان باللون الثلجي، الذي كشف عن مفاتنها وجسدها المتناسق وأضافت ريهانا زوجًا من الأحذية اللبني ذات كعب عال، تتميز بأشرطة حول الكاحل، وأكملت إطلالتها بقلادة من تصميم ديفيد ويب، التي تتميز بالزمرد والماس والذهب عيار 18 والبلاتين وحقيبة يد زرقاء أنيقة ورائعة، واعتمدت المغنية الشهيرة، المكياج الناعم بلمسة من أحمر الشفاه الوردي ، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويذكر أن مصادر مقربة من ريهانا، أعلنت أنها انفصلت عن حبيبها، الملياردير السعودي، حسن جميل، بعد علاقة استمرت نحو العام، ووفقًا لمجلة "هاربر بازار"، قال المصدر المقرب من المطربة الشهيرة، إنها أنهت علاقتها
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