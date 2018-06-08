gameloft تستعد لإطلاق asphalt 9 على أندرويد وios

تستعد شركة Gameloft لإطلاق الإصدار التاسع من لعبة Asphalt 9 للسيارات على متجرى أندرويد وiOS خلال هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي.

ومن المنتظر أن يوفر هذا الإصدار الكثير من السيارات الجديدة والرسومات الواقعية، إضافة إلى المزيد من العناصر التى تحتاج إلى الشراء داخل اللعبة، فيما تقول الشركة إنها وفرت الرسومات هذه المرة بتقنية HDR مع أبعاد أكثر واقعية، وستكون لديها الميكانيكا المثيرة، جنبا إلى جنب مع نظام التحكم الجديد "Touchdrive".

وكانت اللعبة قد تم إدراجها بالفعل في متجر أندرويد قبل أسابيع في الفلبين، إلا أن الإصدار العالمي سيكون متاحا للجميع هذا الشهر، وعلى ما يبدو سيسبقه ذلك عرض تجريبي للعبة، ومن المنتظر أن تتراوح عملية الشراء داخل اللعبة بين 0.99 إلى 99.99 دولار.