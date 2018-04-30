مواصفات هاتف جلاكسى a6 المنتظر من سامسونغ

انتشر حديثا فيديو جديد يعرض الكثير من المميزات الخاصة يهاتف جلاكسى A6 المنتظر من شركة سامسونغ، إذ ظهر الفيديو الذى يبدوا رسميا بشكل كبير، ليعرض تصميم الهاتف المميز، كما أنه يؤكد بعض المواصفات الخاصة به، بما في ذلك شاشة 5.6 بوصة من نوعية Super AMOLED وبدقة HD+.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، يكشف الفيديو أن الهاتف لا يمتلك أى انحناءات على الجوانب، إلا أنه يبدو أكثر طولا مع نسبة أبعاد 9:18.5، وزوايا دائرية، ويمتلك كاميرا خلفية ذات تصميم عمودى بدقة 16 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة f/1.7 وf/1. 9، والتى تشبه بشكل كبير كاميرا جلاكسى S9، إضافة إلى وجود مستشعر بصمة الإصبع في الجزء الخلفي من الهاتف ذي الهيكل المعدنى، وهو متاح في اللون الأسود والأزرق والذهبي.

ولم يكشف الفيديو عن تفاصيل الكاميرا الأمامية للهاتف او دقتها، كما لم يتم التطرق لمواصفات الهاتف الداخلية، إلا أنه من المتوقع أن يضم معالج Snapdragon 625، ولا توجد أى معلومات عن سعر الهاتف أو موعد إطلاقه حتى الآن.