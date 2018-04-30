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فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون SE 2 القادم من أبل

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العرب اليوم - فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون SE 2 القادم من أبل

هاتف ايفون SE 2
نيويورك - العرب اليوم

خلال الأسابيع الماضية انتشرت العديد من التسريبات الخاصة بهاتف أبل الجديد ايفون SE 2 المقرر الكشف عنه رسميا خلال شهر مايو المقبل، والآن ظهر فيديو جديد يزعم صاحبه أنه خاص بهاتف أبل الجديد، ولكن الشاشة ليست قيد التشغيل، لذلك لا يوجد ما يدل على كونه حقيقيًا أو مجرد وحدة وهمية.

وفقا لموقع "مترو" البريطانى، يكشف الفيديو المسرب عن بعض المزايا الجديد التى ستكون فى هاتف أيفون القادم من أبل، إذ يمتلك تصميم زجاجى من الجهة الخلفية، مثل الذى يأتى به هواتف الشركة الحديثة، بما فى ذلك ايفون 8 و x ، وهو ما يعنى أن الهاتف سيدعم ميزة الشحن اللاسلكى.

وبشكل حاسم فإنه يحتفظ بمنفذ سماعة الرأس 3.5 مم فى الجزء السفلى من الجهاز، بالإضافة إلى شاشة صغيرة الحجم وكاميرا واحدة، وليست مزدوجة مثل التى ظهرت بأحدث هواتف الشركة.

من الجدير بالذكر أنه تم إصدار النسخة الأولى من سلسة ايفون SE فى مارس 2016، وكانت مخصصة لهؤلاء الذين لا يحبون الأحجام الكبيرة التى بدأت أبل فى إطلاقها بداية منها هاتف أيفون 6.

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فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون se 2 القادم من أبل فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون se 2 القادم من أبل



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فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون se 2 القادم من أبل فيديو مسرب يكشف عن تصميم هاتف أيفون se 2 القادم من أبل



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