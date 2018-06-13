مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة جديدة من أجهزة xbox

كشف فيل سبنسر مدير قسم الألعاب في شركة مايكروسوفت أن شركته تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة من أجهزة Xbox ولكن بتقنيات أكثر تطورًا.
وبحسب ما تحدث به سبنسر في مؤتمر المطورين E3 الخاصة بالشركة، فإن الأجهزة الجديدة ستكون أكثر تطوراً وذكاءً. والتي سيتم بنائها بشكل مختلف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قال سبنسر أن فرق البحث المختصة في الألعاب في الشركة تعمل على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي للألعاب، وبذلك فإن مستقبل الألعاب سيتغير من التقنيات الجديدة.
وتسعى مايكروسوفت إلى تغيير شكل الألعاب الحالي لتقنيات أكثر تطوراً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه كسر سيطرة سوني على سوق أجهزة وتقنيات الألعاب.
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شاركت نجمة المجتمع المغنية والممثلة الأميركية، باريس هيلتون، في الدورة الـ 26 لعرض أزياء " Dossi Dossi"الذي يقام سنويًا، يوم الأحد، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا، وكانت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، العارضة الرئيسية وضيفة شرف هذا العرض، والتي جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث شاركت بأربع إطلالات مختلفة، وشارك في العرض أيضًا عارضات أزياء تركيات بالإضافة إلى 40 عارضة أخرى من أنحاء العالم. ظهرت هيلتون مرتدية تنورة قصيرة مخملية من الشبك، مع بلوزة شفافة كشفت عن حمالة صدر سوداء، وتزينها الأحجار الكريمة وتفاصيل الماس ، والتي يمكن رؤيتها من خلال البلوزة، وأكملت إطلالتها بزوجين من الأحذية السوداء الطويلة إلى الكاحل، مع حقيبة يد صغيرة مرصعة بالياقوت وهي تمشى بخطى واثقة على المدرج، كما ظهرت بإطلالة أخرى مرتدية فستانًا باللون الاحمر، متوسط الطول، ويتميز بالريش على الأكمام، والتي أضافت له
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