مايكروسوفت تعمل على تطوير نسخة جديدة من أجهزة xbox

كشف فيل سبنسر مدير قسم الألعاب في شركة مايكروسوفت أن شركته تعمل حاليًا على تطوير نسخة جديدة من أجهزة Xbox ولكن بتقنيات أكثر تطورًا.

وبحسب ما تحدث به سبنسر في مؤتمر المطورين E3 الخاصة بالشركة، فإن الأجهزة الجديدة ستكون أكثر تطوراً وذكاءً. والتي سيتم بنائها بشكل مختلف مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث قال سبنسر أن فرق البحث المختصة في الألعاب في الشركة تعمل على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي للألعاب، وبذلك فإن مستقبل الألعاب سيتغير من التقنيات الجديدة.

وتسعى مايكروسوفت إلى تغيير شكل الألعاب الحالي لتقنيات أكثر تطوراً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي من شأنه كسر سيطرة سوني على سوق أجهزة وتقنيات الألعاب.