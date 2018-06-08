انستجرام ينافس سناب شات بإطلاق خدمة لعرض البرامج ومقاطع الفيديو بدقة 4k

كشفت مصادر متعددة أن تطبيق انستجرام سيوفر مساحة مخصصة لعرض البرامج النصية ومقاطع الفيديو الموسيقية بدقة 4K، إذ يلتقى تطبيق الصور والفيديوهات المملوك لفيس بوك مع نجوم وسائل التواصل الاجتماعى الشهيرة وناشرى المحتوى لمعرفة كيف تعمل قنوات الفيديو الخاصة بهم فى مكان آخر داخل تطبيقه، كما يناقش مع شركائه استعدادا للكشف عن خطة الفيديوالجديدة يوم 20 يونيو.
لا ينبغى أن يتوقع الجمهور جودة Netflix Originals أو جودة HBO، بدلاً من ذلك تركز الميزة على نوع مقاطع الفيديو التى تشاهدها من منشئى المحتوى على يوتيوب، والتى تتراوح مدتها بين 5 إلى 15 دقيقة، ويتم تصويرها بكاميرات وإضاءة جيدة، وسيتمكن المستخدمون العاديون من تحميل مقاطع فيديو أطول أيضًا بعد حد الـ 60 ثانية الحالى.
ينوى انستجرام أيضا السماح للمبتكرين والناشرين فى نهاية المطاف بتحصيل الأموال من مقاطع الفيديو الطويلة، على الرغم من أنها لم تكمل الطريقة التى ستعمل بها الإعلانات المصاحبة، كما أنه لا يدفع مقابل مادى لمنشئى المحتوى مسبقًا مثل Facebook Watch.
ولكن ستعرض كل مقاطع الفيديو خيار التمرير السريع لفتح رابط، وهى الميزة التى يمكن لمنشئى المحتوى استخدامها لزيادة عدد الزيارات إلى مواقعهم على الويب، أو متاجر التجارة الإلكترونية، أو شراء التذاكر للأحداث.
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ظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، إيما ستون، في حفلة توزيع جوائز "LVMH Prize" لعام 2018، والتي تدعم مصممي الأزياء الشباب في جميع أنحاء العالم، في مؤسسة العلامة التجارية الشهيرة "لويس فيتون" في العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأربعاء. وجذبت نجمة فيلم "La La Land" البالغة من العمر 29 عاما، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الأنيقة والمميزة، وباعتبارها سفيرة للعلامة التجارية، فليس من المفاجئ أن تختار إيما ارتداء أزياء من تصميم دار الأزياء الفرنسية لويس فيتون، حيث ارتدت سروالا اسودا ذو خصر طويل وواسع، وسترة جريئة باللون الأبيض مع حزام اسود من الجلد، وأكملت نجمة هوليوود إطلالتها بزوجًا من الأحذية السوداء ذات كعب عال، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه القرمزي اللامع، و حقيبة يد مستوحاة من الطراز القديم وتزينت بأقراط مرصعة بالماس. كانت إيما ستون في باريس لتقديم جائزة LVMH
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