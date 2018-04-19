تحديث كروم الجديد يمنع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو المزعجة

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تحديث كروم 66 والذي يأتي بعدة مزايا للمطورين والمستخدمين من أهمها كتم ومنع التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو التي تحوي صوت.
في الإصدار الحالي أصبح كروم ذكيًا كفاية ليعرف مقاطع الفيديو التي يجب منع تشغيلها تلقائياً من صفحات الويب وذلك استناداً على عدة معايير مثل تفاعلك مع فيديوهات الموقع من قبل ونسبة الفيديو من إجمالي الصفحة بهذا يميز مواقع مثل يوتيوب التي يعتبر الفيديو أساسياً في الصفحة عن أي موقع إخباري يعرض فيديو صغير إعلاني.
كما أوضحت جوجل بشكل بارز خيار خاص بتصدير كلمات المرور في المتصفح لاستخدامها خارجه بدلاً من جعلها مخفية في السابق.
وحصل كروم 66 على العديد من المزايا الأمنية الجديدة من بينها ميزة عزل الموقع التي تسمح بالمزيد من الحماية من ثغرة Spectre من خلال إجبار المواقع أن تعمل على شكل عمليات مختلفة مع حجبها عن تلقي بيانات حساسة معينة. إضافة لذلك تم سد العديد من الثغرات الأمنية متنوعة الخطورة ودفع مكافآت مالية بعشرات آلاف الدولارات للباحثين الذين اكتشفوها.
وهناك تعديلات للمطورين تخص التعامل مع CSS والواجهة البرمجية للحافظة والنسخ وغيرها يمكن التعرف على تفاصيلها أكثر من المصدر والفيديو المرافق.
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية صورًا للمحامية أمل علم الدين، زوجة النجم العالمي جوروج كلونى، أثناء وصولها إلى حفلة في منزل الصحفية آنا وينتور في مدينة نيويورك، ظهرت المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، بإطلالة مذهلة وجسد ممشوق بعد 10 أشهر فقط من ولادة إيلا والكسندر ، توأمها من زوجها جورج كلوني، وجذبت الأنظار إليها حيث أبهرت الحضور بأزيائها الجريئة فارتدت بلوزة حمراء جريئة، وسروالًا رماديًا، أثناء حضورها احتفالًا بتولي سامانثا باري رئاسة تحرير مجلة جلامور. وقد استضافت أمل ذات الاربعين عامًا، وهي صديقة لسامانثا ، الحدث الرفيع المستوى الذي أقيم في منزل آنا وينتور في قرية غرينتش بنيويورك مساء الاثنين.وأبرزت أمل مفاتنها وخصرها النحيف من خلال الجزء العلوي من ملابسها المستوحاة من الملابس الداخلية ، والتي كانت تحتوي على أكمام من الدانتيل وذيل طويل متناسق يتدفق إلى كاحليها. وأكملت إطلالتها بزوجين
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