كشفت تقارير جديدة أن شركة أمازون تعمل على تطوير أول روبوت منزلى تابع لها، ويحمل المشروع اسم Vesta، ويجرى تطويره من قبل مختبرات Lab126 التابع لشركة أمازون، والذى طور قبل ذلك أجهزة Kindle وFire Phone وأمازون إيكو.
ووفقا لما نشره موقع theverge الأمريكى، لاتوجد أى تفاصيل حتى الآن على الشكل الذى سيبدو عليه روبوت أمازون أو الغرض الذى سيجرى استخدامه به، إلا أن تقرير لوكالة "بلومبيرج" اقترح أنه سيكون أقرب لمساعد شخصى منزلى يعتمد على أليكسا، والذى يمكنه التنقل بين الغرف للاستجابة للأوامر الصوتية للمستخدمين، وأنه سيمتلك كاميرات خاصة للملاحة، كما قبل أن الشركة تخطط لاختباره فى البداية بمنازل موظفين شركة امازون بحلول نهاية العام الجارى، على أن يتم إطلاقه للعامة فى وقت مبكر من 2019.
وأشار التقرير إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون روبوت أمازون بمثابة روبوت منزلى بالمعنى المعروف والذى يمكنه أداء مجموعة متنوعة من الأعمال المنزلية، ولكنه سيكون على الأرجح مساعدًا افتراضيًا له مظهر خارجى ميكانيكى، وسيعمل كنقطة اتصال مركزية للمنزل الذكى، إذ يتيح للمستخدمين التحكم فى الأجهزة المتصلة بشبكة Wi-Fi، وتنفيذ المهام، مثل تعيين المؤقتات والبحث على الويب، والحصول على عدد أكبر من الألعاب التفاعلية للأطفال الصغار.
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أظهرت النجمة العالمية، ميشيل موناغان، شغفها بالموضة خلال مهرجان "ثيرست غالا-Thirst Gala" السنوي في دورته التاسعة في فندق "بيفرلي هيلز" مساء السبت، وتألقت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، بإطلالة أنيقة ومميزة على السجادة جذبت أنظار الحضور وعدسات المصورين، بألوانها الزهرية، حيث كانت ترتدي فستانًا طويلا باللون الأسود الشفاف المُغطى بالقماش الفضي البرّاق، ونسجت طبقات من التول الأسود بين تصاميم الفستان المعقدة المزينة بالفضي، مع قطع متقطعة في وسط الصدر. وأضافت موناغان إلى إطلالتها الرائعة، المزيد من الإثارة، حيث ارتدت زوجًا من الاحذية الفضية ذات كعب عالٍ التي تتميز بشريط رقيق ملفوف حول كاحلها، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها لضفائر مجتمعة معا للوراء، ومكياجا ناعما من ظلال العيون الذهبي ولمسة من احمر الشفاة النيود.
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