تسريبات تكشف عن مواصفات جديدة لهاتف أيفون المقبل

تمتلك شركة أبل خططًا كبيرة لأجهزة ايفون الجديدة التى ستطرحها خلال عام 2018، ويكشف تسرب جديد عن أن أحد أكثر النماذج المرتقبة للشركة وهو iPhone SE2 قد يخيب أمل المستخدمين، بسبب تصميمه وبعض مواصفاته، إذ كشفت تقارير حديثة تعتمد على ما تم مناقشته خلال معرض جلوبال سورس موبايل إليكترونيكس 2018 الذى عقد فى هونج كونج، أن هاتف ايفون SE2 الجديد سيشبه إلى حد الكبير الإصدار الأول مع شريحة A10 Fusion الموجودة فى ايفون، بالإضافة إلى أنه لن يأتى مع مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم، وهو أمر مزعج بالنسبة لعدد واسع من المستخدمين.

هاتف ايفون المقبل

ووفقا لتقرير حديث من موقع bgr الأمريكى، حتى الحافظات الحالية الخاصة بهاتف ايفون SE من المتوقع أن تتناسب مع iPhone SE2 لأنه سيملك "نفس حجم"، كما سيتم تضمين ميزة Apple Pay مع NFC، إلا أن جميع إضافات أبل الأخيرة لن تصل إلى الهاتف الصغير القادم من الشركة الأمريكية، بما فى ذلك Face ID والشاشة الـ OLED والكاميرات المزدوجة وحتى ميزة Touch 3D التى تم تقديمها مع iPhone 6S فى عام 2015.

وتبقى ميزة هامة لم يتم تأكيدها حتى الآن، وهى الشحن اللاسلكى، فلا تزال أبل حريصة على دفع التكنولوجيا الجديدة، خاصة مع وجود جهاز شحن AirPower التابع لها، لكن الشكوك تظل حول ما إذا كان سيتم تضمينها بسبب قيود التكلفة.