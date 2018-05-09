فرد أمن يغتصب أمه تحت تهديد السلاح في كفر الشيخ

شهدت إحدى العزب التابعة لقرية الشمارقة في مركز كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة من نوعها، إذ اعتدى فرد أمن يعمل بمحافظة جنوب سيناء، على والدته، جنسيًا، بعد توثيقها بالحبال تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"، تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ،يُفيد ببلاغ المدعوة "ف. غ. ا"، 48 سنة، ربة منزل، وتقيم بإحدى العزب التابعة لقرية الشمارقة، دائرة المركز، باعتداء ابنها المدعو "ع. ع. أ"، 25 سنة، فرد أمن، بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، عليها جنسيًا، تحت تهديد سلاح أبيض "سكين".
توجهت المجني عليها في بداية الأمر إلى وحدة مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، وحررت بلاغًا ضد ابنها، واتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا بالقوة، تحت تهديد السلاح، فيما تجري النيابة تحقيقات موسعة حول الواقعة، وقال مصدر قضائي، إن الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، توجّه برفقة معاونيه، وفق توجيهات من العميد محمد عمّار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفرالشيخ، تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية إلى محل الواقعة، لضبط المتهم.
وأُلقي القبض عليه، وجرى اقتياده لمركز شرطة كفرالشيخ، وبمواجهته ببلاغ الأم، اعترف بارتكاب الواقعة، بشكل تفصيلي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6224 لسنة 2018، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتباشر نيابة مركز كفر الشيخ، تحقيقاتها حول الواقعة.
GMT 08:04 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانابنة شقيق سكريبال تنفي التواصل مع المخابرات الروسية
جَذَبَت عارضة الأزياء الشهير جيجي حديد الأنظار لإطلالتها المذهلة، خلال الحفلة السنوية الأضخم في عالم الموضة والأزياء "ميت جالا" (Met Gala) بدورته الـ72 في مدينة نيويورك، مساء الإثنين. ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الثلاثاء، بدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بكامل أناقتها إذ ارتدت فستانا بتوقيع دار الأزياء العالمية فيرساتشي، وسط حضور عدد من نجوم الموضة والفن والمجتمع، في الحدث المقام في متحف ميتروبوليتان للفنون. كان فستانها المذهل طويلا يسيطر عليه اللونان الكحلي والذهبي منسوجا بخيوط براقة، وتميز بفتحة كشفت عن ساقها وبذيل طويل لافت للأنظار، كما اتسم بصيحة "الكم الواحد"، وانتعلت جيجي حديد صندلا بسيطا ذا كعب عالٍ، وتألقت بشعرها الناعم المنسدل على كتفيها، واختارت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية بالإضافة إلى أنه كان بسيطا ليسمح بلفت الأنظار إلى فستانها مع لمسة من أحمر الخدود وأحمر
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