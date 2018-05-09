فرد أمن يغتصب أمه تحت تهديد السلاح في كفر الشيخ

شهدت إحدى العزب التابعة لقرية الشمارقة في مركز كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واقعة غريبة من نوعها، إذ اعتدى فرد أمن يعمل بمحافظة جنوب سيناء، على والدته، جنسيًا، بعد توثيقها بالحبال تحت تهديد سلاح أبيض "سكين"، تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد عبدالحليم فايد، مأمور مركز شرطة كفرالشيخ،يُفيد ببلاغ المدعوة "ف. غ. ا"، 48 سنة، ربة منزل، وتقيم بإحدى العزب التابعة لقرية الشمارقة، دائرة المركز، باعتداء ابنها المدعو "ع. ع. أ"، 25 سنة، فرد أمن، بمدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، عليها جنسيًا، تحت تهديد سلاح أبيض "سكين".

توجهت المجني عليها في بداية الأمر إلى وحدة مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، وحررت بلاغًا ضد ابنها، واتهمته بالاعتداء عليها جنسيًا بالقوة، تحت تهديد السلاح، فيما تجري النيابة تحقيقات موسعة حول الواقعة، وقال مصدر قضائي، إن الرائد رامي شرف الدين، رئيس مباحث مركز شرطة كفرالشيخ، توجّه برفقة معاونيه، وفق توجيهات من العميد محمد عمّار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفرالشيخ، تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب، رئيس مباحث المديرية إلى محل الواقعة، لضبط المتهم.

وأُلقي القبض عليه، وجرى اقتياده لمركز شرطة كفرالشيخ، وبمواجهته ببلاغ الأم، اعترف بارتكاب الواقعة، بشكل تفصيلي، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 6224 لسنة 2018، إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وتباشر نيابة مركز كفر الشيخ، تحقيقاتها حول الواقعة.