تسريب صور فستان خطيبة الأمير هاري قبل إسبوعين من حفلة الزفاف

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التفاصيل الكاملة وراء واقعة تسريب فستان زفاف الجميلة ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، قبل أسبوعين من إقامة حفلة الزفاف، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في بريطانيا مؤخرًا.

وكشفت الصحيفة البريطانية، أن فستان الجميلة ميغان ماركل، العضوة الجديدة في الأسرة الملكية أجرت جلسة تصوير داخل الدار التي قامت بتصميم فستان زفافها، ومن هنا تم التقاط صورة من جانب أحد الموجودين في الجلسة وتم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.

وأشارت الصحيفة البريطانية، أن فستان ميجان ماركل، يحمل توقيع دار Ralph & Russo، وبلغت تكلفة الفستان نحو 100 ألف جنيه إسترليني فقط، ونال الفستان إعجاب العديد ممن تطلعوا عليه مؤخرًا.

و أوضحت الصحيفة البريطانية، أن فستان ميجان ماركل تكلفته أقل من نصف ثمن تكلفة فستان كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام، حيث بلغت تكلفته وقتها 250 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من بساطته الشديدة على عكس فستان ميجان الملئ بالنقوشات.

و وسترتدي الجميلة ميجان ماركل فستان على شكل تنورة واسعة وبذيل واسع مع أكمام طويلة مشقوقة كفساتين الأميرات الكلاسيكية المعروفة، كما أن قماش الفستان من الشيفون المطرز.

وكان القصر الملكي، قد أكد أن الأمير هاري وعروسته ميجان ماركل سيكسران الأجواء الملكية في حفل الزفاف لأول مرة في بريطانيا، حيث سيرقصان رقصتهما الأولى كزوجين على أنغام أغنية "ويتني هيوستن" المعروفة Wanna Dance With Somebody.