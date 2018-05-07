تسريب صور فستان خطيبة الأمير هاري قبل إسبوعين من حفلة الزفاف

أعلنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التفاصيل الكاملة وراء واقعة تسريب فستان زفاف الجميلة ميغان ماركل، خطيبة الأمير هاري، قبل أسبوعين من إقامة حفلة الزفاف، الأمر الذي أثار ضجة واسعة في بريطانيا مؤخرًا.
وكشفت الصحيفة البريطانية، أن فستان الجميلة ميغان ماركل، العضوة الجديدة في الأسرة الملكية أجرت جلسة تصوير داخل الدار التي قامت بتصميم فستان زفافها، ومن هنا تم التقاط صورة من جانب أحد الموجودين في الجلسة وتم تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ.
وأشارت الصحيفة البريطانية، أن فستان ميجان ماركل، يحمل توقيع دار Ralph & Russo، وبلغت تكلفة الفستان نحو 100 ألف جنيه إسترليني فقط، ونال الفستان إعجاب العديد ممن تطلعوا عليه مؤخرًا.
و أوضحت الصحيفة البريطانية، أن فستان ميجان ماركل تكلفته أقل من نصف ثمن تكلفة فستان كيت ميدلتون زوجة ولي العهد الأمير ويليام، حيث بلغت تكلفته وقتها 250 ألف جنيه إسترليني، على الرغم من بساطته الشديدة على عكس فستان ميجان الملئ بالنقوشات.
و وسترتدي الجميلة ميجان ماركل فستان على شكل تنورة واسعة وبذيل واسع مع أكمام طويلة مشقوقة كفساتين الأميرات الكلاسيكية المعروفة، كما أن قماش الفستان من الشيفون المطرز.
وكان القصر الملكي، قد أكد أن الأمير هاري وعروسته ميجان ماركل سيكسران الأجواء الملكية في حفل الزفاف لأول مرة في بريطانيا، حيث سيرقصان رقصتهما الأولى كزوجين على أنغام أغنية "ويتني هيوستن" المعروفة Wanna Dance With Somebody.
GMT 13:57 2018 الإثنين ,07 أيار / مايومريضة بالاكتئاب تسافر الهند خوفًا من الانتحار فتواجه الاغتصاب والقتل
GMT 05:11 2018 الأحد ,06 أيار / مايوسيدة أفغانية تبيع رضيعها بـ 420 دولار بسبب "الفقر"
GMT 12:10 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوضحية العمرة المزيفة تكشف كواليس القبض عليها في السعودية
GMT 07:37 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسانوفاة باربرا بوش سيدة الولايات المتحدة الأولى السابقة
GMT 10:24 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانمغربيات يطلقن تطبيقا إلكترونيا للتبليغ عن المتحرّشين جنسيا السجن والغرامة بانتظارهم
أطلقت النجمة العالمية ريهانا، في أيلول (سبتمبر) الماضي، خط المكياج الجديد "فنتي بيوتي" والذي يستحوذ على إعجاب العملاء، وفي يوم الجمعة المقبل، ستضطر المغنية الشهيرة لإطلاق خطها الخاص بالأزياء العصرية، وقبل ظهورها لأول مرة للترويج بشكل مباشر عن منتجاتها، جذبت الانتباه إلى إطلالتها من الأزياء المذهلة والمكياج الغريب يوم السبت أثناء وجودها في نيويورك. وظهرت ريهانا البالغة من العمر 29 عاما بإطلالة ملفتة للأنظار، فكانت ترتدي قميصا ابيض اللون من إنتاج علامتها التجارية الجديدة، مع بنطلون من الجينز باللون الأزرق ومعطف وردي طويل، كما اختارت الظهور بنظارات شمسية ذات العدسات الزرقاء وقلادات متعددة الطبقات والأساور، ترصع بالماس والظلال الزرقاء، كما كان مكياجها لافتا للنظر حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأزرق، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه اتجاه جديد من اتجاهات الموضة سيغزو العالم خلال 2018 . تركز النجمة الشهيرة على مسيرتها
أرسل تعليقك