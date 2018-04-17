تدريب نوع من الفئران الكبيرة لاكتشاف بكتيريا مرض السل لدى الأطفال

توصل فريق من الباحثين التنزانيين إلى تدريب نوع من الفئران الكبيرة، التى تعيش فى حشائش السافانا، على اكتشاف بكتيريا مرض السل الموجود فى لعاب الأطفال والمسؤولة عن وفاة 1.3 مليون شخص فى العالم، منهم 130 ألف طفل.

وأجرى الباحثون فى جامعة (دودوما) التنزانية اختباراتهم في 24 عيادة فى البلاد على عينة من 55 ألف شخص، شكل الأطفال 1.8% منهم تراوحت أعمارهم ما بين عام إلى خمسة أعوام، بإجمالى 982 طفلا مريضا.

وتم اكتشاف تواجد البكتيريا لدى 34 طفلا، وذلك من خلال ملاحظة الفئران لمركبات طائرة أفرزتها البكتيريا، وقد عثروا على 23 حالة مريض.. وهذه التجارب عن طريق الفئران أثبتت فاعليتها بنسبة 68% عن الإختبارات الأخرى.

يشار إلي أن الباحثين سوف يستخدمون مهارة الفئران فى اكتشاف البكتيريا فى عينات من بول الأطفال مثلما يحدث حاليا عن طريق البصق.