دراسة تؤكد أن انخفاض مستوى هرمون الذكورة مرتبط بالأمراض المزمنة لدى الرجال

توصلت دراسة جديدة إلى أن انخفاض مستويات هرمون (التستوستيرون)، المعروف بهرمون (الذكورة) لدى الرجال، يمكن أن يترافق مع زيادة مخاطر إصابتهم بأمراض مزمنة مثل : مرض السكر ، وضغط الدم المرتفع حتى بين أولئك الذين يبلغون 40 عاما و أقل .
وتشير الدراسة الجديدة - التي نشرت في دورية (التقارير العلمية) - إلى أن انخفاض مستويات هرمون (التستوستيرون) يمكن أن تساهم في انخفاض صامت في الصحة العامة ، وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، حسبما قال الدكتور"مارك بيترسون"، الأستاذ المساعد فى جامعة "ميشجان" الأمريكية .
وباستخدام بيانات مأخوذة من "المسح الوطني الأمريكي لفحص الصحة والتغذية " ، عكف الباحثون على فحص مدى انتشار قصور وظائف الغدد التناسلية، الذي يحدث عندما لا تنتج الغدد الجنسية للجسم إلا القليل من الهرمونات بين الرجال في جميع الأعمار، فقد فحص الفريق البحثي انتشار تسعة أمراض مزمنة ، بما في ذلك مرض السكر النمط الثاني، التهاب المفاصل ، أمراض القلب والأوعية الدموية ، فضلا عن السكتة الدماغية و الأمراض الرئوية وارتفاع نسبة الدهون الثلاثية و الكوليسترول فى الدم وضغط الدم المرتفع والاكتئاب السريري بين أكثر من 2000 رجل دون 20 عاما .
وقد درس الباحثون مدى انتشار الأمراض المتعددة أو الإصابة باثنين أو أكثر من الحالات المزمنة ، بين ثلاث فئات عمرية (شباب ، متوسطي العمر ، وكبار السن) مع أو بدون نقص في مستوى (التستوستيرون).
ووجد الباحثون أن انخفاض هرمون (التستوستيرون) كان مرتبطا مع تعدد الأمراض المزمنة فى جميع الفئات العمري، ولكنه كان أكثر انتشارا بين الشباب وكبار السن الذين يعانون من نقص فى مستوى هرمون (التستوستيرون).
وقال بيترسون: على الرجال أن يقلقوا بشأن انخفاض هذا الهرمون ، حتى لو لم يصل إلى مستوى التشخيص السريري (أقل من 300 نانوجرام لكل ديسيلتر).
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