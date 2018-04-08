بلدية دبي تصرح أن «البيض البلاستيكي» شائعة

أفادت إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، بأنه انتشر أخيراً، مقطع مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي، تدعي مقدمته أن هناك نوعاً من البيض مصنّع من مادة بلاستيكية، وأنه تم قلي ذلك البيض، وتكونت طبقة ذكرت مقدمة الفيديو أنها مادة بلاستيكية.

ورداً على المعلومات غير الدقيقة في ذلك المقطع المرئي، أوضحت إدارة سلامة الغذاء في البلدية، أن مادة البلاستيك تكون صلبة على درجة حرارة الغرفة، وتذوب عندما تُسخن إلى درجة حرارة تقارب الـ80 درجة مئوية، وبما أن البيض في المقطع قد كان سائلاً وصار متماسكاً عند قليه، فلا يمكن أن يكون بلاستيكياً، لأن ذلك ينافي طبيعة البلاستيك المعروفة بأنه يذوب على درجات الحرارة العالية.

وأضافت الإدارة أن سبب تشكل البيض بصورة مختلفة عن المألوف، هو أن البيض غير الطازج يكون أكثر سيولة (كما هو واضح في الفيديو)، ولذلك قد يعطي أشكالاً مختلفة، بسبب تخثر بروتين البيض على درجات الحرارة المختلفة، لذا فإن ما شوهد في الفيديو يعتبر طبيعياً جداً.

ويأتي هذا التوضيح من قبل بلدية دبي ضمن مبادرة «الخبر اليقين»، التي أطلقتها البلدية، بهدف الحد من تداول المعلومات غير الدقيقة التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الأخرى، وتصحيح الأخبار المغلوطة، والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع