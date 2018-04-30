دراسة تؤكد الثوم يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب ومرض السكر

لقد تم استخدام الثوم لعلاج الأمراض لآلاف السنين، والآن دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أكدت أن تناول الثوم بالفعل له فوائد صحية، حيث يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والنوع الثانى من داء السكرى.
ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الدكتور "بيتر روز"، أحد قادة الدراسات من جامعة نوتنجهام أن فوائد الثوم ترجع إلى احتوائه على مادة الكبريت.
وأشار الباحثون إلى أن الثوم هو عضو فى عائلة نباتات الأليوم، جنبًا إلى جنب مع البصل والكرات والثوم المعمر، والتى تمتص السلفات من التربة.
وأكد الباحثون أن هذه المركبات الكبريتية نفسها هى التى تعطى الثوم طعمه المميز، والرائحة النفاذة، كما أن لها تأثير كبير على خفض ضغط الدم فى كل من الدراسات التجريبية والسريرية، وقد وجد أنه يحتوى على العديد من المركبات القوية ذات الخصائص المضادة للسرطان وخاصة مادة "ألكيل سلفيد".
وأضاف الباحثون أن الثوم قد يقلل من مستويات السكر فى الدم فى الحيوانات المصابة بداء السكري، كما أنه يستخدم على مر الأجيال فى علاج جميع الأمراض.
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