تواصل النجمة إنجي المقدم، تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد «ليالي أوجيني» بين محافظة بورسعيد، والساحل الشمالي، وشوارع القاهرة، وستوديوهات المسلمي، وإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت، تمهيدا لعرضه في شهر رمضان.

وتلعب إنجي، دور «صوفيا»، وهي فتاة إيطالية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في عام 1946، ببورسعيد، ولديها سر يكشف خلال أحداث المسلسل.