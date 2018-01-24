ضبط أقراص مخدرة بحوزة شيرين عبد الوهاب

كشفت مصادر أمنية داخل مطار القاهرة الدولي أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ضبط بحوزتها بعض الأقراص المخدرة والمحظور حيازتها طبقًا للقانون، وذلك قبل سفرها إلى باريس.وأضافت المصار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتجهة إلى باريس اشتبه رجال الأمن في حقيبة المطربة شرين عبدالوهاب حيث أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وتفتيشها تبين وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، ومراجعتها تبين أنها لعقار الزولام المخدر والمدرج على جدول 2 ومحظور حيازتها.وقدّمت شيرين عبدالوهاب، إلى أمن المطار شهادة طبية رسمية من الطبيب تفيد بالسماح لها بتناول أقراص الزولام لعلاج الاكتئاب، فسمحت لها أجهزة الأمن بحيازة المضبوطات واللحاق بطائرتها.
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عادت عارضة الأزياء كايا جيرير، مرة أخرى بإطلالة مذهلة خلال عرض لمصمم الأزياء العالمي كارل لاغرفيلد، الذي يعدّ من أهم المصممين العالميين في مجال الموضة والأزياء، بعد أن قدّمت أول عرض لها في مهرجان شانيل من خلال افتتاح أسبوع الموضة في باريس ربيع وصيف 2018 في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وظهر جيرير ابنة السوبر موديل سيندي كراوفورد بإطلالة مميزة، وامتاز حياكة الفستان بـ"هوت كوتور" أي "الخياطة الراقية"، فهي تعد آخر صيحات الموضة العالمية. بعد أيام فقط من إعلانها عن مشاركتها مع المصمم الألماني، أثبتت ابنة عارضة الأزياء سيندي كروفورد أنها استطاعت أن تعتلي بقوة أعلى قائمتها لأفضل عارضات الأزياء الشهيرة. ظهرت كايا بفستان من اللون الوردي مع أكمام مغطاة بالريش، ذات التنورة الواسعة، بالإضافة إلى الأزهار التي تعلو حجاب الدانتيل الأسود، التي برز ملامحها الجميلة، وتزين فستانها مع تصميم الأزهار المعقدة
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