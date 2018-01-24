ضبط أقراص مخدرة بحوزة شيرين عبد الوهاب

كشفت مصادر أمنية داخل مطار القاهرة الدولي أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ضبط بحوزتها بعض الأقراص المخدرة والمحظور حيازتها طبقًا للقانون، وذلك قبل سفرها إلى باريس.وأضافت المصار أنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران رقم 799 والمتجهة إلى باريس اشتبه رجال الأمن في حقيبة المطربة شرين عبدالوهاب حيث أظهر جهاز فحص الحقائب بالأشعة وجود أجسام معتمة بداخلها وتفتيشها تبين وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، ومراجعتها تبين أنها لعقار الزولام المخدر والمدرج على جدول 2 ومحظور حيازتها.وقدّمت شيرين عبدالوهاب، إلى أمن المطار شهادة طبية رسمية من الطبيب تفيد بالسماح لها بتناول أقراص الزولام لعلاج الاكتئاب، فسمحت لها أجهزة الأمن بحيازة المضبوطات واللحاق بطائرتها.