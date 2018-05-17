وجّهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا رسالة للجمهور، قبل عرض مسلسلها الجديد "الهيبة-العودة"، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت نيكول صورة لها، وعلّقت عليها قائلة: "بكرا أن شاء الله رح نبلّش نطلّ عليكن بالهيبة العودة ورح يبلّش مشوارنا الله يعطينا على قدّ تعبنا ويكافئنا على قدّ مجهودنا رمضان كريم”. ومسلسل “الهيبة-العودة” يضم مجموعة كبيرة من الممثلين من بينهم نيكول سابا".
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خطفت عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، أدريانا ليما، الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة على السجادة الحمراء، خلال العرض الأول لفيلم "Burning" الكوري الجنوبي في مهرجان كان السينمائي الدولي، إلى جانب الممثلة ميلا جوفوفيتش وزميلتها عارضة الأزياء باربارا بالفين. وظهرت عارضة الأزياء البرازيلية البالغة من العمر 36 عاما، عندما وصلت إلى مبنى "Palais des Festivals"المقام به مهرجان كان في العاصمة الفرنسية باريس، مرتدية فستان طويل مصمم بدون حمالة، والذي أظهر بطنها المشدود وجسدها الرشيق، بتوقيع مصممة الأزياء ألبيرتا فيريتي. وأبرز فستانها الحريري الفضفاض ذو اللون الكريمي جمال ساقيها من خلال فتحة جانبية واسعة بينما كانت في طريقها نحو السجادة الحمراء وسط عدد كبير من النجوم والمشاهير. وأضافت نجمة الأزياء في أميركا الجنوبية، المزيد من البريق لاطلالتها من خلال عقد من الياقوت، إضافة إلى الأقراط المرصعة بالألماس، وانتعلت زوجا من الصنادل باللون الكريمي ذات كعب
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