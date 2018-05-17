وجّهت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ رسالة للجمهور، قبل عرض مسلسلها الجديد "الهيبة-العودة"، وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت نيكول صورة لها، وعلّقت عليها قائلة: "بكرا أن شاء الله رح نبلّش نطلّ عليكن بالهيبة العودة ورح يبلّش مشوارنا الله يعطينا على قدّ تعبنا ويكافئنا على قدّ مجهودنا رمضان كريم”. ومسلسل “الهيبة-العودة” يضم مجموعة كبيرة من الممثلين من بينهم نيكول سابا".