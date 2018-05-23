طارق يحيى ينشر صورة له مع الفنان محمد رمضان

نشر المدير الفني لبتروجت طارق يحيى صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق قائلا: " الأسطورة منورني" .
GMT 18:25 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوتحطم طائرة عسكرية بالقرب من قاعدة كولومبس الجوية في ميسيسيبي الأميركية
GMT 18:07 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوالهيئة العامة للطيران المدني تنفي اختطاف طائرة تابعة لـ "فلاي دبي" في الأجواء الإيرانية
GMT 17:21 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو"فيس بوك" يعلن عن قسم للخدمات المنزلية داخل ميزة Marketplace
GMT 13:26 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوبومبيو يعلن أن الولايات المتحدة تسعى للعمل مع أكبر عدد ممكن من الحلفاء للتوصل لاتفاق جديد مع إيران لوقف تهديداتها النووية وغير النووية
GMT 11:33 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوالنائب العام يحيل المتهمين في حادث تصادم قطاري المناشي للمحاكمة العاجلة
GMT 11:10 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوقوات التحالف العربي تدمر زورقين لمليشيا الحوثي الإنقلابية في البحر الأحمر غربي اليمن
GMT 10:43 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايومجلس النواب اللبناني الجديد يعيد انتخاب نبيه بري رئيسا له
GMT 10:40 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايوأكد ظريف أن تصريحات بومبيو لا أساس لها من الصحة ولا تستحق الرد عليها
جذبت النجمة العالمية كاتي بيري، الأنظار بإطلالتها الغريبة والمثيرة، في حلقة الاثنين من البرنامج التليفزيوني "أميركان أيدول". وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 32 عامًا، بفستان كحلي طويل مليء بالريش الأرجواني على الكتفين والصدر والأكمام. والفستان من مجموعة أزياء خريف / شتاء 2017 للمصمم الأزياء الشهير أليكسيس مابيل. ولضمان أن تبقى جميع الأنظار حول فستانها، اختارت بيري إضافة مكياجًا بسيطًا ناعمًا من أحمر الشفاه النيود وحمرة الخدود الوردية والكحل الأسود، مع شعرها الأشقر القصير. يذكر أن كاتي بيري حصلت على 25 مليون دولار مقابل عملها ضمن فريق لجنة التحكيم في برنامج اكتشاف المواهب "أميركان أيدول" والذي انتهى بفوز المتسابقة مادي بوبي (20 عاما) من جورجيا بالجائزة الكبرى. و"أميركان أيدول" ظهر لأول مرة على قناة إي بي سي لموسمه السادس عشر بعد أن كان يعرض على قناة فوكس لمدة 15 موسمًا، وتم
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