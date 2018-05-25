الاعتداء على منى عبد الغني أثناء تصوير مسلسل فوق السحاب

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل فوق السحاب، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنانتين منى عبد الغني وهبة عبد الغني ومحاولة اعتداء عنيفة عليهما أثناء تصوير مشاهد من المسلسل فى دولة المجر.

وظهرت كل من منى عبد الغني وهبة عبد الغني يروون ما حدث لهما أثناء تصوير المشهد وأثناء تصوير مشهد فى إحدى الحدائق العامة، لكنهما فوجئا بشخص تحدث معهما بشكل سىء وأشار إلى الحجاب الذى ترتدياه، وتشاجر مع طاقم العمل وظل واقفا يشاهد ما يصورونه، وبالصدفة كان المشهد الذى يتم تصويره يحكى نفس ما حدث معهما فى الحقيقة.