الاعتداء على منى عبد الغني أثناء تصوير مسلسل فوق السحاب

نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل فوق السحاب، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو للفنانتين منى عبد الغني وهبة عبد الغني ومحاولة اعتداء عنيفة عليهما أثناء تصوير مشاهد من المسلسل فى دولة المجر.
وظهرت كل من منى عبد الغني وهبة عبد الغني يروون ما حدث لهما أثناء تصوير المشهد وأثناء تصوير مشهد فى إحدى الحدائق العامة، لكنهما فوجئا بشخص تحدث معهما بشكل سىء وأشار إلى الحجاب الذى ترتدياه، وتشاجر مع طاقم العمل وظل واقفا يشاهد ما يصورونه، وبالصدفة كان المشهد الذى يتم تصويره يحكى نفس ما حدث معهما فى الحقيقة.
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تلعب داكوتا فانينغ دور سكرتيرة عنيدة في القرن التاسع عشر في الدراما النفسية التليفزيونية Alienist. وبدت داكوتا فاننج حديثة وجميلة ورقيقة تمامًا يوم الأربعاء عندما ارتدت فستانًا أزرق لحضور حدث "إيمي إيلي" في بيفرلي هيلز. وانضم إليها النجم دانييل بروهل ولوك إيفانز (24 عامًا) على السجادة الحمراء. وارتدت نجمة فيلم الحرب العالمية ثوبًا مذهلًا مع زوج من الكعب العالي التي أضافت بضع بوصات إلى طولها. وتركت الشقراء شعرها ذو التموجات الذهبية منسدل. وكانت متألقة على السجادة الحمراء، وتدور أحداث Alienist في عام 1896، وهو فيلم درامي عن قصة تيبرت النفسية، عندما استحوذت سلسلة من جرائم القتل البشعة للبغايا على مدينة نيويورك. وفي حديثها مع صحيفة جلامور في وقت سابق من هذا العام، كشفت داكوتا أن فضيحة وينشتاين حدثت أثناء الإنتاج، مما جعلها تدرك مدى ملاءمة شخصيتها سارة، التي تعمل كسكرتيرة لمفوض
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