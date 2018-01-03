يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما فى "دبى ميديا سيتى" بدبى وذلك يوم الجمعة 19 يناير الجارى، فى حضور عدد كبير من محبيه و عشاقه ، و من المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء.
ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير عدد كبير من أشهر اغنياته و التى يتفاعل معها جمهوره ، و من ابرزها : " سو يا سو " و "اليلة يا سمره " و " شمندوره " و " خايف " و " ربك لما يريد " ، و غيرهم .
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ظهرت الأميرة ماري، أميرة الدنمارك، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال حفل ليلة رأس السنة، والذي استضافته ملكة الدنمارك فى قصر "امالينبورغ" في العاصمة كوبنهاجن مساء الثلاثاء، بصحبة زوجها الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك. وبدت الأميرة الاسترالية في الحفل بإطلالة تشير إلى استعدادها لتصبح الملكة القادمة للبلاد، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأحمر القرمزي ومصنوع من قماش الستان ويتميز بأكمام قصيرة، والتي أضافت معه تاجا أنيقا مرصعا بأحجار الماس والياقوت والذي كثيرا ما تظهر به في المناسبات الملكية، ويعود تاريخ هذا التاج إلى قرنين مع الأسرة المالكة الدنماركية منذ عام 1869، وأضافت زوجًا أنيقًا من الأقراط الماسية، كما صففت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، شعرها البني للوراء، ليبدو بمظهرها متناسقا مع تاجها. وفي الوقت نفسه، اختارت ماري أيضا ملحق رمزي آخر وهو قلادة الفيل الماسية، والمعروفة باسم وسام الفيل حيث ارتدته على
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