يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا ضخما فى "دبى ميديا سيتى" بدبى وذلك يوم الجمعة 19 يناير الجارى، فى حضور عدد كبير من محبيه و عشاقه ، و من المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير عدد كبير من أشهر اغنياته و التى يتفاعل معها جمهوره ، و من ابرزها : " سو يا سو " و "اليلة يا سمره " و " شمندوره " و " خايف " و " ربك لما يريد " ، و غيرهم .