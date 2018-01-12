تكريم وفاء عامر وأيتن وعمرو يوسف فى الكويت 29 كانون الثاني

تسافر مجموعة من نجوم الدراما في القاهرة على رأسهم الفنانة وفاء عامر وشقيقتها أيتن والفنان عمرو يوسف والقديرة رجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي وترافقهم الفنانة السورية نسرين طافش للكويت، أواخر شهر يناير الحالي لتكريمهم عن مجمل أعمالهم في جريدة الأنباء ضمن احتفالها السنوي بعيد تأسيسها، والذي يقام هذا العام تزامنا مع عيد جلوس أمير دولة الكويت في الـ 29 من الشهر الحالي.
عمرو يوسف
يذكر أن هذا الاحتفال يشهد كل عام تكريم عدد كبير من نجوم الدراما في مصر وسوريا والخليج العربي، كان من بينهم الفنانة هالة صدقي وإلهام شاهين ونادية الجندي وبوسي وحسن الرداد، وسلاف فواخرجي وكنده حنا ووفاء موصلي ورشيد عساف.
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فاجأت سارة جيسكا باركر الجميع في حفل "غولدن غلوب" يوم الأحد بثوب أنيق أسود من "دولتشي وغابانا". واختارت باركر بعد ثلاثة أيام، أن تظهر في ثوب آخر أسود أنيق يشبه ثوبها الآخر في برنامج "ذي ليت شو" مع ستيفن كولبيرت. وأبهرت الممثلة البالغة من العمر 52 عاما الجميع بلباسها المتدرج باللونين الأسود والأبيض مع سترة متماثلة، وأضافت لمظهرها حذاء من الكعب الفضي على الرغم من الطقس الثلجي في مدينة نيويورك. وأظهرت النجمة رشاقتها وسيقاها المنحوتة في زوج من الجوارب النايلون السوداء، وارتدت النجمة ثوبا أسود مطرز لامع مع ياقة بيضاء أنيقة وارتدت باركر سترة متضخمة مع حقيبه بالونين الكحلي والأبيض وصفف سارة شعرها الأشقربشكل انسيابى متموج ناعم . ورصعت النجمة مكياج ناعم مع طلاء شفاه باللون الوردي وظل جفون فضي وحمرة خدود باللون البرونزي، وقد فاجأت سارة الجميع بثوب
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