نجل شقيق الفنانة شادية يُحيى ذكرى مرور 40 يومًا على وفاتها

أحيا خالد شاكر، نجل شقيق الفنانة الراحلة شادية، ذكرى مرور 40 يوماً على وفاة الفنانة القديرة، قائلاً إنه تيقن لأول مرة أنه أصبح يتيماً.
وكتب شاكر، تدوينة عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قال فيها: "اليوم يمر أربعون يومًا لم أقبل فيها يدها فى الصباح أو أسمع صوتها فى التليفون إذا كنت مسافرًا، لأول مرة منذ 58 سنة.. ولأول مرة أتيقن أنى بالفعل أصبحت يتيمًا!!".
وأضاف شاكر: "الحاجة ياسمين الخيام (بارك الله فيها ولها) نصحتنا بترك بدعة الأربعين الفرعونية وأن نزورها يوم الجمعة.. وكانت الزيارة أقل وطأة علىَّ من المرتين اللى فاتوا.. لأنى حسيت بأن أسرتها سعيدة بحضورها لأنها دايمًا بالنسبة لهم كانت "قدم الخير".. فزوارها المحبون الذين أصبحوا يترددوا على هذا الضريح لقراءة القرآن والترحم عليها، فبإذن الله كان حضورها قد أنار قبورهم وأشاع الراحة والبركة بينهم.. وسرحت بخيالى بعد قراءة القرآن كيف للإنسان مهما علا شأنه أن يكون مصيره إلى رخامة مكتوب عليها اسمه ويوم وفاته.. سبحان من له الدوام".
وتابع: "وجدتنى أوصى بالمكان اللى اخترته للرخامة الخاصة بى.. ووجدت مكانى هناك هو الشىء الوحيد المؤكد فى حياتى، ولن يبقى منى أو من غيرى غير الذكرى والعمل الصالح".
وأضاف: "عزائى أن عملها الصالح طوال عمرها باقى معها والخير اللى عملته للناس يشفع لها وبإذن الله لمن معها.. وأتمنى من الله أن يحسن خاتمتى ويلحقنى بهم ويجعل مثوانا جميعًا فى الجنة.. آمين".
واختتم شاكر تدوينته بالحديث النبوى الشريف: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام "يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ".
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أنهت النجمة الأميركية جيمي تشونغ، عطلة نهاية الأسبوع بحضورها مهرجان "Moët Moment" السينمائي السنوي في دورته الثالثة، والمُقام في لوس انجلوس، مساء الجمعة. جذبت الممثلة الكورية-الأميركية البالغة من العمر 34 عاما الأنظار بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود مخططا بشرائط ذهبية، وأضافت زوجا من الأحذية الذهبية ذات كعب اختارها المصمم جيف كيم، وأكملت إطلالتها بتصفيف شعرها الأشقر على شكل موجات متعرجة، مع لمسات من أحمر الشفاه اللامع. وكتبت الممثلة الشهيرة، أن نشاطها للعام الجديد سينصب نحو الأنشطة السياسية وذلك من خلال مدونتها على الانترنت "تشونغ". ظهرت جيمي تشونغ تلتقط الصور مع الممثلة بيلي لورد وهي ابنة الفنانة الراحلة كاري فيشر وحفيدة ديبي رينولدز، وجاءت رؤيتها بعد يوم واحد من تجديد عرض مسلسلها "The Gifted" على قنوات "فوكس"، والذي الذي تلعب به دور "تيليبورتاتيون كلاريس فونغ" الملقبة بلينك -
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