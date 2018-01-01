أكد محمد هلال رئيس القناة الثالثة في ماسبيرو، أنه صدر قرار بفصل المذيعة عزة الحناوي، وذلك بسبب التحاقها بالعمل في قناة أجنبية غير مصرح بها داخل جمهورية مصر العربية.

وأضاف محمد هلال أنها عملت في القناة الأجنبية دون الحصول على أي موافقات رسمية، مؤكدًا أن القرار جاء وفقًا للمادة 95 من لوائح العمل في الهيئة الوطنية للإعلام.