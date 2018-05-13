القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في العجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، بشأن تزوير شهادة الحصول على الدكتوراه، وقال مصدر قضائي إن عكاشة سيظل محبوسًا على ذمة الحكم، نظرًا لأن حكم الاستئناف واجب النفاذ لحين طعنه على الحكم أمام محكمة النقض، وإصدار قرار آخر بشأن الحكم.
وأضاف المصدر نقلًا عن "بوابة الأهرام" أن الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن، هو إعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وبدء التنفيذ عليه، وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت حبس الإعلامي توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.
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صعدت الممثلة الهندية ايشوريا راي، إلى الشهرة بعد فوزها بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994، ولا تزال تحتفظ بجمالها الجذاب فقد خطفت الأنظار بإطلالتها على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي السنوي في دورته الـ 71 في العاصمة الفرنسية باريس. وظهرت ممثلة بوليوود، التي تم وصفها بأنها "أجمل امرأة في العالم" إلى جانب أوبرا وجوليا روبرتس، بإطلالة ملكية مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا ذا تصميم راق بألوان الباستيل. وبدت نجمة السينما الهندية البالغة من العمر 44 عامًا مذهلة بفستانها الذي امتاز بطابع رسومات الفسيفساء، وألوانها المبهجة، وأكملت إطلالتها الجذابة بزوج من الأحذية الفضية ذات كعب، وأضفى على جمالها الطبيعي حيوية بشرتها الناصعة، بالإضافة إلى المكياج الناعم من أحمر الشفاة الوردي والكحل، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفها. وقبل ظهورها بمهرجان كان نشرت آيشوريا راي عبر حسابها
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