القبض على الإعلامي توفيق عكاشة في العجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأحد القبض على الإعلامي توفيق عكاشة، تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده، بشأن تزوير شهادة الحصول على الدكتوراه، وقال مصدر قضائي إن عكاشة سيظل محبوسًا على ذمة الحكم، نظرًا لأن حكم الاستئناف واجب النفاذ لحين طعنه على الحكم أمام محكمة النقض، وإصدار قرار آخر بشأن الحكم.

وأضاف المصدر نقلًا عن "بوابة الأهرام" أن الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن، هو إعلام المحكوم عليه بالحكم الصادر ضده، وبدء التنفيذ عليه، وكانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد أيدت حبس الإعلامي توفيق عكاشة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.