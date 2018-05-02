اهتمامات الصحف المغربية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف المغربية الصادرة الأربعاء بقرار المملكة المغربية قطع علاقاتها مع إيران، والذي أعلن عنه أمس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، وإيضاحه أن القرار جاء بسبب الدعم العسكري الايراني لحليفها حزب الله، للبوليساريو.
وتطرقت إلى الاجتماع الذي عقده المجلس الوطني الفلسطيني للمرة الأولى منذ 22 عامًا، من أجل تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إسرائيل بعد قرار الولايات المتحدة الأخير، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وتابعت صحف الأربعاء تطورات الوضع الميداني في سوريا، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري بدأت أمس قصفا عنيفًا على مواقع للمعارضة قرب حمص.
وواصلت اهتماما بالتقارب بين الكوريتين بعد القمة التاريخية بين زعيمي البلدين، ولفتت إلى الزيارة التي من المرتقب أن يقوم بها وزير الخارجية الصيني لكوريا الشمالية هذا الأسبوع، بعد تزايد الآمال بتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وتطرقت صحف المملكة إلى أعمال العنف المستمرة في أفغانستان، مذكرة أن أكثر من 20 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في تفجيرين وقعا أمس بالعاصمة كابول، تبناهما تنظيم داعش الإرهابي.
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GMT 14:37 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايواهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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