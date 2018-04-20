البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي
آخر تحديث GMT20:50:00
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

العرب اليوم -

العرب اليوم - البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

البورصة المصرية
القاهره - العرب اليوم

بلغت مكاسب البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 8ر3 مليارات جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 4ر981 مليار جنيه.

وتباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، فزاد مؤشر /إيجي اكس 30/ بنسبة 94ر0 % ليبلغ مستوى 17781 نقطة، وارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ بنحو 46ر0 % ليبلغ مستوى 2273 نقطة، فيما تراجع مؤشر إيجي اكس 70/ بنحو 06ر0 % ليبلغ مستوى867 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى أن إجمالي قيم التداولات ارتفعت لتبلغ نحو 2ر9 مليار جنيه، مبيناً أن كمية التداول بلغت نحو 373ر1 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية.

ونوه بأن تعاملات المصريين استحوذت على 86ر64 % من إجمالي تعاملات السوق، وأن الأجانب غير العرب استحوذوا على نسبة 73ر23 %، والعرب على 41ر11 %، بعد استبعاد الصفقات.

وأفاد التقرير أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 31ر190 مليون جنيه، لافتاً إلى أن العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 17ر124 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح أن المؤسسات استحوذت على 80ر47 % من المعاملات في البورصة، وأن باقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 20ر52 %، مشيراً إلى أن المؤسسات سجلت صافي بيع بقيمة 29ر27 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وخلص التقرير إلى القول، إن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو862ر1 مليار جنيه، وأن إجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 640ر1 مليون سند.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي



أخبار ذات صلة

GMT 20:12 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

وزارة الاقتصاد الفلسطينية تسجل 159 شركة جديدة خلال آذار
العرب اليوم - وزارة الاقتصاد الفلسطينية تسجل 159 شركة جديدة خلال آذار

GMT 19:56 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
العرب اليوم - صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

GMT 19:52 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع
العرب اليوم - الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

GMT 19:47 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
العرب اليوم - مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

GMT 19:43 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.28%
العرب اليوم - الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.28%

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي البورصة المصرية تربح 8ر3 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

أكّدت أنها تقتني أشيائها من فندي وغوتشي

هاديش تتألق في ثوب من تصميم هوتو كونتور

لوس أنجلوس ـ رولا عيسى

دخلت الكومديانه تيفاني هاديش في خط الموضة لنشر العلامة التجارية الجديدة في العدد الثالث من مجلة دبليو, وعلى الرغم من أن نجمة "رحلة الفتيات" ذات 38 عامًا، أثبتت قدرتها على تصميم الأزياء الراقية مثل المحترفين، فقد اعترفت لوس أنجلوس بأنها لا تحمل حقيبة يد، قائلة "فلسفتي هي، أنه مهما كانت تكاليف الحقيبة، فمهمتها أن أتمكن من الحفاظ على ذلك مبلغ من المال داخلها وليس صرفة عليها". و نهضت تيفاني هاديش ببراعة، عندما تحولت إلى عارضة أزياء من الدرجة الأولى، ففي وقت لاحق ارتدت تصميمات رونالد فان دير كيمب وكانت تبدو كخادمة من العصور الوسطى. وبعدها ظهرت مرة أخرى ووصفت بأنها "ماري أنطوانيت الجاذبية"، عندما تألقت في ثوب من تصميم "جيامباتيستا فالي هوت كوتور" مع طبقات ومستويات من التول الوردي وحزام وسط بسيط. تيفانى تعيد ارتداء نفس الفستان فى الأوسكار  وتألقت  بزيها

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:57 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

تألقي في فصل الربيع بخمسة أنماط من الملابس
العرب اليوم - تألقي في فصل الربيع بخمسة أنماط من الملابس

GMT 07:33 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

"ليفربول" الأفضل في بريطانيا ضمن "ترافيك ريبابليك"
العرب اليوم - "ليفربول" الأفضل في بريطانيا ضمن "ترافيك ريبابليك"

GMT 08:18 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

عائلة أوباما تقوم ببناء حوض سباحة في منزلهما بواشنطن
العرب اليوم - عائلة أوباما تقوم ببناء حوض سباحة في منزلهما بواشنطن

GMT 02:06 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

منغوليا أقرب الدول لعقد المحادثات بين كوريا الشمالية وأميركا
العرب اليوم - منغوليا أقرب الدول لعقد المحادثات بين كوريا الشمالية وأميركا

GMT 14:13 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسان

استبعاد ماري بيرد من النسخة الأميركية لبرنامجها "Civilisations"
العرب اليوم - استبعاد ماري بيرد من النسخة الأميركية لبرنامجها "Civilisations"

GMT 08:12 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

التكلفة الحقيقية لملابسك وكيفية التسوق مع مراعاة الاستدامة
العرب اليوم - التكلفة الحقيقية لملابسك وكيفية التسوق مع مراعاة الاستدامة

GMT 07:25 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

تعرف كيف تخطط لقضاء عطلة رومانسية في"باريس"
العرب اليوم - تعرف كيف تخطط لقضاء عطلة رومانسية في"باريس"

GMT 07:04 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

"بياتريكس بوتر" يتحول بيتها إلى منزل للعطلة بعد وفاتها
العرب اليوم - "بياتريكس بوتر" يتحول بيتها إلى منزل للعطلة بعد وفاتها

GMT 06:59 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

ترامب ينفجر غضبًا بعد مماطلة حاكم كاليفورنيا
العرب اليوم - ترامب ينفجر غضبًا بعد مماطلة حاكم كاليفورنيا

GMT 04:55 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسان

وفاة غسان الإمام أحد الأقلام البارزة في "الشرق الأوسط"
العرب اليوم - وفاة غسان الإمام أحد الأقلام البارزة في "الشرق الأوسط"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab