استئناف عمليات الإنتاج بحقل بحر السلام للغاز في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، استئناف العمل بحقل بحر السلام البحري للغاز، بإنتاج بلغ 380 مليون قدم مكعبة يوميًا بعد استكمال أعمال التحديث والصيانة .

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أنه تم ربط آبار جديدة في الحقل بمنصة صبراتة البحرية، إلى جانب أعمال صيانة أخرى توقف خلالها الإنتاج، فيما لم تذكر المؤسسة حجم الإنتاج قبل وقف العمليات ، مكتفية بالقول إن العمل جار "على زيادة الإنتاج تدريجيًا للوصول إلى المعدلات الطبيعية" .