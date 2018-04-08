مؤشرا بورصة البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,284.49 نقطة على ارتفاع قدره 1.59 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقطاع التأمين وقطاع الخدمات وقطاع الفنادق والسياحة .

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 985.99 نقطة على ارتفاع قدره 2.09 نقطة عن معدل إقفاله السابق .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 425 ألف و 927 سهم بقيمة إجمالية قدرها 57 ألف و 848 دينار بحريني نفذت من خلال 20 صفقة .