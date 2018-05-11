محمد صلاح يكشف عن الثلاثي الأقرب له في ليفربول

كشف الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، عن أفرب اللاعبين له في فريقه ليفربول، مؤكدًا أنهم ثلاثة لاعبين دائمًا ما يتواصل معهم ويرافقهم بصفة مستمرة، ويستعد محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول لمواجهة هي الأهم له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه نظيره برايتون مساء الأحد المقبل على ملعب الأنفيلد، في الجولة الأخيرة من البريميرليج، حيث حيث بات مطالبًا بتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز أو التعادل من أجل حسم أحد المركزين الثالث أو الرابع المؤهلين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح في حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “اون سبورت” حول سؤاله عن أقرب اللاعبين له في ليفربول : “هناك ثلاثة لاعبين هم الكرواتي ديان لوفرين والهولندي فان دايك والألماني إيمري تشان لكنه بعيد حاليًا بسبب الإصابة”، وفيما يخص مستواه الحالي، أضاف: “كل موسم أحاول تطوير المستوى الفني الخاص بي، هناك فارق كبير جداً وهذا هو الطبيعي أن تكون في مستوى ثابت ومميز لمدة ست سنوات”.و أكد جناح نادي ليفربول، أن من مميزات المدرب الألماني يورجن كلوب،: “أنه يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين، ويعرف الطريقة الأفضل للفريق”.

ويتصدر محمد صلاح صداره هدافي البريميرليج برصيد 31 هدف، حتى الأن وبفارق 3 اهداف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام صاحب الوصافة بـ 28 هدف.