المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يواجه منتخبات العراق وبلجيكا و أوكرانيا و البيرو و ألمانيا و إيطاليا وديًا ضمن استعداداته لكأس العالم 2018.
GMT 16:20 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرالسعودية في المجموعة الاولي بصحبة مصر و روسيا و اوروجواي و تواجهة روسيا في افتتاح كأس العالم
GMT 15:59 2017 الجمعة ,01 كانون الأول / ديسمبرالمنتخب السعودي بصحبة المصري في المجموعة الأولى للمونديال
GMT 20:39 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبرهزيمة ودية للسعودية من غانا بثلاثية نظيفة
GMT 18:26 2017 الثلاثاء ,05 أيلول / سبتمبرالتعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة الحسم بين السعودية واليابان
GMT 16:04 2017 الثلاثاء ,05 أيلول / سبتمبرقوات الأمن السعودية تطرد مراسل "بي إن سبورتس" القطرية قبل مباراة اليابان
خطفت النجمة الأميركية الشهيرة كاتي بيري، التي تعد واحدة من أبرز نجمات الموسيقى في العالم، أنظار الحضور وعدسات المصورين بإطلالتها الأنيقة والجذابة في حفل "American Idol" المقام في مدينة باسادينا في كاليفورنيا مساء الإثنين، بالتزامن مع حضورها حفل شبكة الإذاعة التلفزيونية "ايه بي سي " التي عقدت في لوس انجلوس مع جولة صحافية لجمعية نقاد التلفزيون. ارتدت الفنانة البالغة من العمر 33 عاما فستانا قصيرا ذو أكمام قصيرة ومكشوف الصدر باللون الفضي اللامع وانتعلت حذاء مكشوفًا ذو كعب عالي بنفس اللون، ووضعت المكياج الجذاب مع أحمر الشفاه الداكن، وصففت شعرها بشكل بسيط، وأكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الماسية من الأقراط و الخواتم. في وقت سابق من اليوم، ظهرت كاتي بيري على لوحة برنامج "American Idol" جنبا إلى جنب مع زملائها لوقا بريان، ليونيل ريتشي وريان سيكريست، وكذلك إيكسيس جنيفر مولين، تريش كينان
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