ضرب فريق اتحاد جدة موعدا مع الفيصلي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه الكبير على مضيفه الباطن بستة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد بنصف نهائي البطولة بمشاركة المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا.
وسجل أهداف الاتحاد، التشيلي كارلوس فيلانويفا "هدفين"، وعبد الرحمن الغامدي "هدفين" والتونسي أحمد العكايشي وعبد العزيز العرياني، بينما أحرز للباطن البرازيليان جولهيرام شيتيني وجوناثان بينيتس.
ومن المقرر أن يلاقي اتحاد جدة فريق الفيصلي عقب 3 أسابيع، في نهائي البطولة، بعد أن أقصى الأخير فريق أهلي جدة من نصف النهائي الآخر، بالفوز عليه 1-صفر.
وفاز الاتحاد بكأس الملك لآخر مرة، موسم 2012- 2013، على حساب الشباب، بينما يلعب الفيصلي، نهائي البطولة، لأول مرة في تاريخه.
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