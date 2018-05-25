فهد الأنصاري يحرز الهدف الأول لمنتخب الكويت في مرمي الفراعنة

أحرز فهد الأنصاري لاعب منتخب الكويت، الهدف الأول لفريقه في شباك منتخب مصر بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً علي ملعب جابر الأحمد، فى إطار الإعداد لكأس العالم.