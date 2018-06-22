منتخب مصر يحوض مباراته الأخيرة في المونديال أمام السعودية الاثنين

يخوض منتخب مصر مباراته الثالثة والأخيرة ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة مونديال كأس العالم في روسيا، حين يلتقي بنظيره المنتخب السعودي، تلك المباراة المحدد لها الإثنين المقبل، على ملعب "فولفوجراد"، والتي أقيمت عليه مواجهة منتخبي إنجلترا وتونس الأولى.

وتقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الرابعة عصرًا، على ملعب “فولفوجراد في مدينة فولفوجراد الروسية، والتي تعاني حاليًا من ظاهرة الذباب المذعج أو الجراد.

وتنقل مباراة منتخبي مصر والسعودية في ختام المجموعة الأولى لمونديال روسيا، قنوات " بي إن سبورت ماكس 1″، وقناة بي إن سبورت” المفتوحة عبر قمر النايل سات، والتي يتم نقلها عبر تردد : 12730 عمودي.

يذكر أن منتخبي مصر والسعودية ودعا مونديال روسيا 2018 بشكل مبكر، عقب الخسائر التي طالت المنتخبين في الجولتين الماضيتين أمام الأورغواي وروسيا، حيث خسر الأخضر السعودي افتتاحية البطولة أمام روسيا بخماسية بيضاء، بينما خسر أمام الأوروغواي بهدف وحيد من دون رد أحرزه سواريز.

وخسر الفراعنة المباراة الاولى الجمعة الماضية، بهدف في اللحظات القاتلة أمام الأوروجواي، بالإضافة للهزيمة أمام منظم البطولة منتخب روسيا بثلاثية مقابل هدف وحيد للفراعنة، أحرزه النجم الدولي المصري محمد صلاح.