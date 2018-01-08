باسم مرسي يهدر ركلة جزاء للزمالك في القمة

أهدر باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك ركلة جزاء لفريقه أمام الأهلي في الدقيقة 33 لمباراة القمة المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.
وكان مؤمن زكريا تقدم للفريق الأحمر في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، و بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.
وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.
GMT 19:19 2017 الأحد ,09 تموز / يوليوباسم مرسي يتقدم للزمالك على أهلي طرابلس في دورى أبطال أفريقيا
GMT 22:33 2017 الأربعاء ,21 حزيران / يونيوباسم مرسي يهدر فرصة التقدم للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة
GMT 20:31 2017 الخميس ,15 حزيران / يونيوباسم مرسى خارج حسابات الفراعنة فى مواجهات أوغندا
GMT 07:02 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيو"أفريقيا" تخرج باسم مرسى من أحزان الابتعاد عن موقعة تونس
GMT 15:31 2017 الجمعة ,09 حزيران / يونيوباسم مرسى يعود لمران الزمالك بعد 24 ساعة راحة
جذبت النجمة العالمية آمبر هيرد، أنظار الحضور وعدسات المصورين إلى إطلالتها الأنيقة والمثيرة خلال حفلة "آرت أوف إليسيوم هيفين" الخيري، في لوس أنجلوس، ليلة السبت الماضي، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 31 عامًا، فستانًا شفافًا من الترتر الفضي، والذي يتمتع بذيل طويل يصل إلى الأرض مزودًا بفتحة أمامية. وأضافت هيرد زوجًا من الأحذية الفضية اللامعة، ذات كعب أضاف بعض السنتيمترات إلى طولها، وقد أبرزت آمبر هيرد، جمال ملامحها بمكياج صاخب، مع بعض اللمسات من أحمر الشفاة الداكن، والماسكارا وصففت شعرها فى تسريحة فوضوية. ولم تأت الممثلة الأميركية الحفلة، وحدها بل بصحبة شقيقتها ويتنى هيرد التي تألقت في فستان أزرق منحها إطلالة جذابة، وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب مرتفع، وضمت الحفلة أسماءً كبيرة بما في ذلك: إيفا مندز، كيرستن دونست، جيمس فرانكو، إيليا وود، ديفيد أركيت، علي لارتر و هايز ماك آرثر،
أرسل تعليقك