باسم مرسي يهدر ركلة جزاء للزمالك في القمة

أهدر باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك ركلة جزاء لفريقه أمام الأهلي في الدقيقة 33 لمباراة القمة المقامة باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري.

وكان مؤمن زكريا تقدم للفريق الأحمر في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، و بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومؤيد العجان و طارق حامد ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وأيمن حفني و باسم مرسي.

وفي المقابل بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي و أحمد فتحي و رامي ربيعة و أيمن أشرف و علي معلول وحسام عاشور و عمرو السولية و عبد الله السعيد و وليد سليمان و مؤمن زكريا و وليد أزارو.