الأهلي يجدد عقد شريف إكرامي لمدة موسمين

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول، قام بتجديد عقده النادي لمدة موسمين، بعد جلسة جمعتهما اليوم، الاثنين.
وأضاف عبدالحفيظ، أن إكرامي وقّع على عقده الجديد مع النادي على بياض، تاركًا تقدير القيمة المالية والأدبية للنادي، في موقف يؤكد فيه اللاعب انتمائه وحبه للنادي، مثلما فعل زملاؤه حسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وباسم علي.
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خطفت الممثلة كيرا نايتلي، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالة جذابة على السجادة الحمراء في مهرجان سندانس السينمائي بعد أن كشفت عن تعرضها لاعتداء جنسي أربع مرات خلال المساء. ظهرت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، مرتدية بدلة سهرة باللون الأسود خلال العرض الأول لفيلمها الأخير "Colette"، يوم السبت، حيث أبدت أول ظهور علني لها منذ الادعاءات. وقالت الممثلة لـ"فاريتي" الأسبوع الماضي: "في حياتي الشخصية، عندما كنت في الحانات، يمكنني أن اتذكر انه تم الاعتداء عليّ أربع مرات بطرق مختلفة. وارتدت كيرا سترة عشاء تقليدية، قميص أبيض بياقة وربطة عنق زادته أناقة، مع بنطلون أسود واسع الساق وكعب أسود لطيف، وكان شعرها الأسود ملموم مع أحمر شفاه زادها جاذبية. نجمة Caribbean the of Pirates The شنت هجوما حادا على صناعة السينما في هوليوود فيما يتعلق بالسلوكيات السيئة تجاه النساء من قبل البعض.
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