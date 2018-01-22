الأهلي يجدد عقد شريف إكرامي لمدة موسمين

سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول، قام بتجديد عقده النادي لمدة موسمين، بعد جلسة جمعتهما اليوم، الاثنين.

وأضاف عبدالحفيظ، أن إكرامي وقّع على عقده الجديد مع النادي على بياض، تاركًا تقدير القيمة المالية والأدبية للنادي، في موقف يؤكد فيه اللاعب انتمائه وحبه للنادي، مثلما فعل زملاؤه حسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وباسم علي.