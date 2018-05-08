نجاة أحمد شوبير من حادث سيارة

تعرض الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب الوطني السابق لحادث أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، وكان شوبير قد فوجئ بسيارة مسرعة تصطدم بسيارته التي يقودها سائقه وأدت الي انحرف السيارة الي الإتجاه الآخر ولكنه نجا من الاصابات وخرج بحالة جيدة بينما تعرضت السيارة لخسائر كبيرة