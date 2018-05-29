وشم رحيم سترلينغ يثير الجدل ودعوات لاستبعاده من المنتخب

تعرض اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينغ، لاعب مانشستر سيتي، لانتقادات من نشطاء مناهضين لامتلاك الأسلحة، وذلك بعد نشره لصورة وشم "بندقية" على ساقه.

ونشر سترلينغ صورة على إنستغرام وعلى ساقه وشم لبندقية، أثناء التدريب مع المنتخب الإنجليزي في سانت جورج بارك، قبل مونديال روسيا والذي ينطلق في 14 يونيو المقبل.

ونقلت "رويترز" عن لوسي كوب، مؤسسة حملة أمهات ضد الأسلحة، والتي قُتل ابنها خارج حانة في لندن في يوليو عام 2002 قولها "هذا الوشم مثير للاشمئزاز. يجب أن يشعر رحيم بالخزي. هذا أمر غير مقبول تماما".

وأضافت "نحن نطلب أن يزيل سترلينغ الوشم أو يغطيه بوشم آخر، وفي حال رفض فإنه يجب استبعاده من المنتخب الإنجليزي".

ودافع اللاعب، الذي ساهم بقوة في فوز سيتي بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، عن نفسه على إنستغرام وقال إن الوشم له"معنى أعمق".

وكتب اللاعب "عندما كنت في الثانية من عمري قُتل والدي بالرصاص، وقطعت عهدا على نفسي ألا أمسك بسلاح طول حياتي. أُطلق قذائف بقدمي اليمنى، وللوشم معنى أعمق".

ويعد سترلينغ من أهم لاعبي تشكيلة إنجلترا النهائية لمونديال روسيا والمكونة من 23 لاعبا بقيادة غاريث ساوثغيت.

وسيبدأ منتخب "الأسود الثلاثة" مشواره في كأس العالم يوم 18 يونيو أمام تونس بمدينة فولغوغراد الروسية.