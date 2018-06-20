هيكتور كوبر يكشف عن حقيقة رحيله بعد خسارة مصر في مباريات المونديال

قال مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني، هيكتور كوبر ، اليوم الأربعاء، إنه من الممكن أن يرحل عن قيادة المنتخب ولم يتم التجديد له إذا كان الرأى العام غير راض عن أدائه، ، وذلك خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورج بعد خسارة المنتخب الوطني أمام روسيا بنتيجة 3-1.

وأضاف مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني، هيكتور كوبر، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورج بعد خسارة المنتخب الوطني أمام روسيا بنتيجة 3-1 قائلا: “لا أعلم.. لا أعتقد أننا افتقدنا للتركيز.. ارتكبنا الكثير من الأخطاء.. قمنا بأداء جيد في الشوط الأول، ولكن في أول 15 دقيقة من الشوط الثاني قمنا بأداء سيء للغاية”، وذلك وفقًا لموقع “سبورت” الروسي.

وتابع مدرب المنتخب الوطني الأرجنتيني، هيكتور كوبر، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورج بعد خسارة المنتخب الوطني أمام روسيا بنتيجة 3-1 قائلا: “هل يتعين علي أن أظل مدربًا للمنتخب؟ هذا لا يعتمد علي. إذا كانوا غير راضين عن أدائي، سأرحل بنفسي. مازال لدينا فرصة وإن كانت خيالية. يجب التمسك بها”.