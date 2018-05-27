تريزيجيه يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة

نشر محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركس، صورة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، لحظة خروجه من الملعب على خلفية تعرضه للإصابة، ووجه رسالة له، مفادها:" لا تحزن رب الخير لا يأتي إلا بالخير".

وقال تريزيجيه في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "لا يؤخر الله أمًر إلا لخير ولا يحرمك أمرًا إلا لخير ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير فلا تحزن رب الخير لا يأتي إلا بالخير ، ستعود بقوة إن شاء الله".