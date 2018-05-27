تريزيجيه يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد تعرضه للإصابة

نشر محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا التركس، صورة محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني، لحظة خروجه من الملعب على خلفية تعرضه للإصابة، ووجه رسالة له، مفادها:" لا تحزن رب الخير لا يأتي إلا بالخير".
وقال تريزيجيه في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر: "لا يؤخر الله أمًر إلا لخير ولا يحرمك أمرًا إلا لخير ولا ينزل عليك بلاء إلا لخير فلا تحزن رب الخير لا يأتي إلا بالخير ، ستعود بقوة إن شاء الله".
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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