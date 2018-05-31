أحمد شوبير يكشف تفاصيل حادث أسرة محمد فضل

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى الأسبق، أن أسرة محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء لا تزال فى أحد المستشفيات بعد تعرضهم لحادث سيارة أليم.
وكتب شوبير عبر تويتر، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء للكابتن محمد فضل نجم الأهلى السابق فى وفاة نجله الأصغر "إسماعيل" فى حادث سيارة .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".
وأضاف شوبير، "أتمنى الشفاء العاجل لأسرة محمد فضل الآن متواجدون فى أحد المستشفيات والعودة سالمين إلى منزلهم فى حال جيد إن شاء الله".
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ظهرت النجمة العالمية، اميليا كلارك، بإطلالة جذابة وأنيقة خلال حفلة "the American Songbook" المقامة في مدينة نيويورك الأميركية. ولفتت الممثلة البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، الأنظار إليها، بفستان أسود من دون أكمام مع خط عنق منحني، ونسقت معه سترة قصيرة وبأكمام طويلة مزينة بخيوط باللون الكحلي وازرار سوداء. وأكملت نجمة "Game Of Thrones" إطلالتها بزوج من الأحذية السوداء ومن الناحية الجمالية، تألقت بشعرها القصير المنسدل، أما الماكياج فكان ناعمًا مع إضافة الماسكارا السوداء ولمسة من أحمر الشفاه اللامع وأحمر الخدود الوردي. واميليا كلارك نالت شهرة عالمية بعد أن لعبت أحد أدوار البطولة في المسلسل الأكثر شهرة "Thrones of Game- لعبة العروش" وأصبحت واحدة من أهم النجمات ومن أبرز الوجوه المعروفة. وكشفت في وقت سابق أنها ستحصل على وشم تنين لتخليد النهاية الحتمية للسلسلة الملحمية، التي استطاعت تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة
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