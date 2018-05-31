أحمد شوبير يكشف تفاصيل حادث أسرة محمد فضل

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلى الأسبق، أن أسرة محمد فضل مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء لا تزال فى أحد المستشفيات بعد تعرضهم لحادث سيارة أليم.

وكتب شوبير عبر تويتر، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أتقدم بخالص العزاء للكابتن محمد فضل نجم الأهلى السابق فى وفاة نجله الأصغر "إسماعيل" فى حادث سيارة .. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وأضاف شوبير، "أتمنى الشفاء العاجل لأسرة محمد فضل الآن متواجدون فى أحد المستشفيات والعودة سالمين إلى منزلهم فى حال جيد إن شاء الله".